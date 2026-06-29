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Le président monte au front
Le fiasco sud-coréen vire à la crise nationale

Sortie dès le premier tour de la Coupe du monde, la Corée du Sud est sous le choc. Le président Lee Jae-myung a réclamé une enquête gouvernementale, dénoncé le «favoritisme» et présenté ses excuses.
Publié: il y a 14 minutes
1/2
Lee Jae Myung, le président de la Corée du Sud, n'est pas du tout content
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Éliminée dès le premier tour de la Coupe du monde 2026, la Corée du Sud vit une véritable crise nationale. Ce dimanche, le président Lee Jae-myung est monté au créneau dans un long message sur X pour réclamer des comptes.

Le ton est cinglant. Le chef de l'État se dit «sidéré» par le résultat et dénonce le «favoritisme» dans la désignation des responsables. En substance: le choix des hommes prime sur tout, et la compétence aurait été sacrifiée. Il a demandé au Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme d'ouvrir une enquête sur la performance de l'équipe et sur le recrutement du sélectionneur, rappelant que le Mondial est financé par l'argent public.

«Profondément désolé»

«Je suis profondément désolé d'avoir causé une telle déception au public», a-t-il ajouté, promettant des réformes pour que «cela ne se reproduise plus jamais». La sanction n'a pas tardé: le sélectionneur Hong Myung-bo, déjà très contesté, a annoncé son départ.

Sur le terrain, la Corée du Sud avait pourtant bien lancé son tournoi avec un succès 2-1 sur la Tchéquie. Mais deux défaites 1-0, contre le Mexique puis l'Afrique du Sud, l'ont reléguée à la troisième place du groupe A. Avec trois points et une différence de buts négative, elle n'a pas figuré parmi les huit meilleurs troisièmes qualifiés pour les seizièmes de finale.

Pour Son Heung-min, capitaine emblématique passé de Tottenham au Los Angeles FC, il s'agissait sans doute d'un dernier Mondial. Une campagne minée, en coulisses, par un bras de fer entre les joueurs et la presse locale et par un drone venu survoler une séance d'entraînement avant le match face au Mexique.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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