«Nous devons enlever aux Algériens le plaisir de jouer»

Breel Embolo connaît bien plusieurs joueurs algériens et sait que le mental fera la différence dans ce seizième de finale très équilibré. Le buteur de la Nati ne veut pas laisser la confiance s'installer dans le camp des Fennecs. Ouvrir le score sera primordial.

Christian Finkbeiner

Breel Embolo est très souvent de bonne humeur et l'a encore démontré à la veille du premier match à élimination directe de la Nati dans cette Coupe du monde. L'attaquant de 29 ans a même fait rire les journalistes algériens à de très nombreuses reprises avec ses réponses toujours pleines de bon sens.

Un premier tour contrasté

Pourtant, ces dernières semaines n'ont pas toujours été simples pour l'attaquant. Empêché de monter dans l'avion pour San Diego à cause de problèmes liés à son autorisation d'entrée aux États-Unis (ESTA), il avait rejoint le camp de base de la Nati avec trois jours de retard. Et sur le terrain, sa phase de groupes a elle aussi été irrégulière.

Auteur d'une bonne première période contre le Qatar (1-1), ponctuée d'un penalty pour ouvrir le score, il a ensuite longtemps peiné face à la Bosnie-Herzégovine (4-1), même s'il a provoqué l'expulsion d'un adversaire avant de réussir un assist. Face au Canada (2-1), il a encore délivré une passe décisive, après avoir toutefois gâché deux énormes occasions avant la pause.

Né au Cameroun, le Bâlois fait déjà figure d'ancien au sein de la Nati malgré ses 29 ans. C'est aussi pour cette raison qu'il fait partie du groupe des capitaines, aux côtés de Granit Xhaka et Manuel Akanji. Seuls Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez et Remo Freuler comptent davantage de sélections que lui. Breel Embolo avait honoré sa première cape en mars 2015 sous les ordres de Vladimir Petkovic, lors d'un match nul contre les États-Unis (1-1). Depuis, il a porté le maillot de la Nati à 89 reprises et inscrit 25 buts.

Mais son importance ne se résume pas à ses statistiques. Grâce à sa puissance physique, l'avant-centre est un point d'appui indispensable en attaque. Une qualité qui sera encore précieuse contre l'Algérie. L'attaquant de Rennes connaît d'ailleurs bien plusieurs joueurs adverses pour les avoir côtoyés en Bundesliga: à Schalke, il a évolué avec Nabil Bentaleb, puis avec Ramy Bensebaini au Borussia Mönchengladbach.

Miser sur les forces de la Suisse

«Ce sont de très bons joueurs, très talentueux, avec des qualités de classe mondiale», explique Breel Embolo à propos du premier duel entre la Suisse et l'Algérie depuis les années 1980. «Ce n'est pas un hasard s'ils ont remporté la Coupe d'Afrique en 2019.»

Pour lui, la recette est claire: «Nous devons leur enlever le plaisir de jouer. Si nous les laissons développer leur football, ce sera très compliqué pour nous.» Selon lui, les Algériens sont des joueurs créatifs, audacieux, mais aussi très émotifs.

«Nous devons imposer nos qualités avec le ballon et faire preuve d'efficacité», insiste celui qui est, de loin, le meilleur buteur de la Nati depuis quinze mois, avec dix réalisations lors de ses quinze derniers matches. Un message qu'il s'adresse aussi à lui-même.

Jusqu'ici, à l'exception du large succès de la France contre la Suède (3-0), tous les matches à élimination directe se sont joués sur des détails. «Le mental jouera un rôle très important. Et il sera crucial d'ouvrir le score.»