Les joueurs de la Squadra ont célébré la victoire bosnienne aux tirs au but face au Pays de Galles, et les fans des Zmajevi ont interprété cette attitude comme étant «arrogante» avant l'affrontement entre les deux équipes mardi à Zenica.

Blick Sport

Pourquoi les joueurs de la Squadra ont-ils célébré la victoire de la Bosnie jeudi au Pays de Galles? Parce qu'ils préfèrent affronter les Zmajevi plutôt que les Gallois lors de la finale des play-off? Telle est en tout cas l'interprétation de nombreux supporters bosniens après la diffusion des images.

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Les Dragons se sont en effet imposés à Cardiff aux tirs au but et les Italiens, qualifiés depuis une demi-heure, se sont réunis pour suivre l'issue de la séance. Les images les montrent en train de célébrer le succès bosnien et plusieurs fans y voient de «l'arrogance» et un «manque de respect». Où est la vérité? Les Italiens sont-ils vraiment heureux de se rendre à Zenica, pensant que leur tâche y sera plus facile qu'à Cardiff?

Pour rappel, le vainqueur de ce match sera qualifié pour la Coupe du monde et sera placé dans le groupe de la Suisse, avec le Qatar et le Canada. Les hommes de Murat Yakin croiseront-ils la route de l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football, le légendaire Edin Dzeko, encore buteur jeudi soir? Ou se frotteront-ils à la Squadra? Réponse mardi, dans une ambiance bouillante à Zenica.