La Turquie et la Suède qualifiées pour le Mondial

Pas de «happy end» pour le Kosovo, battu chez lui par la Turquie ce mardi en barrages de la Coupe du monde. La Suède a de son côté éliminé la Pologne.

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La Turquie s'est imposée 1-0 à Pristina grâce à un but de Kerem Aktürkoğlu et revient en Coupe du monde après vingt-quatre ans d'absence. Sa dernière participation datait en effet de 2002 en Corée du Sud où les Turcs avaient terminé troisièmes. La Turquie jouera au sein du groupe D avec les Etats-Unis, le Paraguay et l'Australie. Le Kosovo devra lui encore patienter pour connaître ce bonheur intense.

Viktor Gyökeres envoie la Suède aux Etats-Unis

La Suède a de son côté arraché sa qualification en s'imposant sur le fil face à la Pologne 3-2 à Solna grâce à un but de son attaquant vedette Viktor Gyokeres à la 87e minute. La Suède a ainsi pris sa revanche sur la Pologne qui l'avait privée du Mondial 2022. Elle rejoindra le groupe F avec les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie. Pour rappel, la sélection suédoise avait terminé dernière de son groupe de qualifications derrière la Suisse, le Kosovo et la Slovénie.