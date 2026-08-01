La presse mondiale critique Gianni Infantino et son projet de privatisation de la Coupe du monde.
Allemagne
«Bild»: «Infantino cède: la FIFA abandonne ses projets d'investissement.»
«Frankfurter Allgemeine Zeitung»: «La FIFA abandonne ses projets d'investissement face à une opposition massive»
Sport1: «La FIFA abandonne ses projets d'investissement – face à une forte opposition, le président de la FIFA, Gianni Infantino, fait marche arrière»
«Süddeutsche Zeitung»: «Infantino met fin aux projets d'investissement pour les Coupes du monde – la forte opposition venue d'Europe et d'autres continents porte ses fruits: on ne poursuivra pas cette idée, explique le patron de la FIFA.»
n-tv: «La fin du 'Gianninisme': quel avenir pour Infantino? Les projets d'investissement de la FIFA suscitent beaucoup d'indignation et de résistance dans le monde du football. Le président Gianni Infantino renonce désormais à son projet. Mais l'affaire n'est sans doute pas terminée pour autant.»
Angleterre
«The Sun»: « Gian regret this (NDLR: Gian le regrette) – La FIFA rejette son projet de 15 milliards après que le monde du football s’est enflammé »
BBC: « La FIFA enterre son plan d’investissement controversé pour la Coupe du monde »
«The Independent»: « La FIFA rejette son projet de vente d’une partie de la Coupe du monde après une menace de boycott »
«The Mirror»: «La FIFA fait volte-face concernant ses projets de vente de la Coupe du monde»
«The Guardian»: «La FIFA fait marche arrière après de vives critiques – La proposition de Gianni Infantino de vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés a échoué de manière retentissante.»
«Daily Mail»: «Infantino jette l'éponge – Le président de la FIFA, Gianni Infantino, opère un revirement embarrassant concernant ses projets de commercialisation de la Coupe du monde. (...) Il a essuyé une défaite humiliante.»
Espagne
«Marca»: «Défaite totale pour Infantino – son projet a échoué.»
«Mundo Deportivo»: «La FIFA fait marche arrière ! Face au déluge de critiques, le président Infantino annonce que la fédération renonce à son projet.»
«AS»: «Infantino cède – un revers mondial pour le président de la FIFA, qui se voit contraint, par le biais d’un communiqué, de faire marche arrière sur le projet 'FIFA Forward Enterprise'.
«El País»: «La FIFA accepte la défaite – le football a pris le dessus sur les millions et les acteurs extérieurs, et la FIFA a perdu.»
Italie
«Gazzetta dello Sport»: «Infantino fait marche arrière – le projet de vendre des parts de la Coupe du monde a été abandonné.»
Autriche
«Kronen Zeitung»: «Revirement brutal! La FIFA abandonne désormais ses projets d’investissement – Gianni Infantino cède»
«oe24.at»: «Coup de théâtre: Infantino cède – la FIFA abandonne ses projets concernant la Coupe du monde»
France
«L'Équipe»: «Infantino jette l'éponge!»
«Le Figaro»: «Gianni Infantino annonce l'abandon du projet d'investissement privé de la FIFA»
«Le Parisien»: «Sous pression: Infantino abandonne son projet d'investisseurs privés au sein de la FIFA»
États-Unis
«New York Times»: «La FIFA abandonne ses projets d'investissements privés dans la Coupe du monde, tandis qu'Infantino se bat pour son avenir.»
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
3
-4
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
3
4
7
2
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
3
6
7
2
Maroc
3
3
7
3
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
3
-6
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
3
-2
3
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
3
4
5
3
Suède
3
0
4
4
Tunisie
3
-10
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
3
4
5
2
Egypte
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
3
-4
2
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
3
8
9
2
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
3
7
9
2
Autriche
3
0
4
3
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
3
-5
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
3
-9
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0