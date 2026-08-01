Gianni Infantino a fait marche arrière, quatre jours après avoir présenté son projet de privatisation partielle de la Coupe du monde! La pression exercée par l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Asie était trop forte. Et les critiques sont nombreuses.

Une «défaite humiliante et totale» pour Gianni Infantino: voici la revue de presse mondiale

Une «défaite humiliante et totale» pour Gianni Infantino: voici la revue de presse mondiale

Cédric Heeb

La presse mondiale critique Gianni Infantino et son projet de privatisation de la Coupe du monde.

Allemagne

«Bild»: «Infantino cède: la FIFA abandonne ses projets d'investissement.»

«Frankfurter Allgemeine Zeitung»: «La FIFA abandonne ses projets d'investissement face à une opposition massive»

Sport1: «La FIFA abandonne ses projets d'investissement – face à une forte opposition, le président de la FIFA, Gianni Infantino, fait marche arrière»

«Süddeutsche Zeitung»: «Infantino met fin aux projets d'investissement pour les Coupes du monde – la forte opposition venue d'Europe et d'autres continents porte ses fruits: on ne poursuivra pas cette idée, explique le patron de la FIFA.»

n-tv: «La fin du 'Gianninisme': quel avenir pour Infantino? Les projets d'investissement de la FIFA suscitent beaucoup d'indignation et de résistance dans le monde du football. Le président Gianni Infantino renonce désormais à son projet. Mais l'affaire n'est sans doute pas terminée pour autant.»

Angleterre

«The Sun»: « Gian regret this (NDLR: Gian le regrette) – La FIFA rejette son projet de 15 milliards après que le monde du football s’est enflammé »

BBC: « La FIFA enterre son plan d’investissement controversé pour la Coupe du monde »

«The Independent»: « La FIFA rejette son projet de vente d’une partie de la Coupe du monde après une menace de boycott »

«The Mirror»: «La FIFA fait volte-face concernant ses projets de vente de la Coupe du monde»

«The Guardian»: «La FIFA fait marche arrière après de vives critiques – La proposition de Gianni Infantino de vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés a échoué de manière retentissante.»

«Daily Mail»: «Infantino jette l'éponge – Le président de la FIFA, Gianni Infantino, opère un revirement embarrassant concernant ses projets de commercialisation de la Coupe du monde. (...) Il a essuyé une défaite humiliante.»

Espagne

«Marca»: «Défaite totale pour Infantino – son projet a échoué.»

«Mundo Deportivo»: «La FIFA fait marche arrière ! Face au déluge de critiques, le président Infantino annonce que la fédération renonce à son projet.»

«AS»: «Infantino cède – un revers mondial pour le président de la FIFA, qui se voit contraint, par le biais d’un communiqué, de faire marche arrière sur le projet 'FIFA Forward Enterprise'.

«El País»: «La FIFA accepte la défaite – le football a pris le dessus sur les millions et les acteurs extérieurs, et la FIFA a perdu.»

Italie

«Gazzetta dello Sport»: «Infantino fait marche arrière – le projet de vendre des parts de la Coupe du monde a été abandonné.»

Autriche

«Kronen Zeitung»: «Revirement brutal! La FIFA abandonne désormais ses projets d’investissement – Gianni Infantino cède»

«oe24.at»: «Coup de théâtre: Infantino cède – la FIFA abandonne ses projets concernant la Coupe du monde»

France

«L'Équipe»: «Infantino jette l'éponge!»

«Le Figaro»: «Gianni Infantino annonce l'abandon du projet d'investissement privé de la FIFA»

«Le Parisien»: «Sous pression: Infantino abandonne son projet d'investisseurs privés au sein de la FIFA»

États-Unis

«New York Times»: «La FIFA abandonne ses projets d'investissements privés dans la Coupe du monde, tandis qu'Infantino se bat pour son avenir.»