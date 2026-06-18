Edin Dezko sera-t-il présent pour affronter la Suisse?

Edin Dzeko, la superstar de la Bosnie, n'a pas encore joué contre le Canada en raison d'un pépin physique. Ce jeudi soir, le chasseur de buts sera-t-il sur la pelouse face à la Nati?

Alain Kunz

Ce but que la Suisse n'aurait jamais dû encaisser, ce 1-1 concédé face au Qatar, a tout chamboulé dans le groupe B. Les quatre équipes se retrouvent à égalité parfaite: un point et un but partout. Sauf que la Suisse tenait déjà son joker entre les mains, le Qatar, l'adversaire le plus faible du groupe sans la moindre discussion. Et elle l'a laissé filer.

Place désormais à la Bosnie-Herzégovine, autrement plus solide, qui possède en prime un atout que la Nati n'a pas en la personne de la superstar Edin Dzeko (40 ans). Problème: lors du match du siècle bosnien, la finale des barrages contre l'Italie, il est lourdement retombé sur l'épaule et s'est blessé. Bilan: quatre matches manqués avec Schalke, puis quelques apparitions éclair lors des trois suivants.

En sélection, il a déclaré forfait pour les deux amicaux contre la Macédoine du Nord et le Panama. Et contre le Canada, il a passé l'intégralité de la rencontre sur le banc. «On voulait le faire entrer en cours de match, explique le sélectionneur Sergej Barbarez. Mais la blessure de Sead Kolasinac nous a obligés à renoncer à ce plan.»

Vraiment? Ou simple écran de fumée? Le doute subsiste. Plusieurs indices laissent penser que son épaule n'est plus le vrai problème depuis un moment déjà. Barbarez, lui, botte en touche: il se contente de dire que Dzeko n'a suivi que la moitié des entraînements avant le Canada et qu'il poursuit sa remise en forme.

Edin Dzeko aime Lucerne

Qu'il joue ou non, une chose est sûre: l'homme aime la Suisse. Et même un peu plus que ça. «J'adore la Suisse et ses montagnes. Du temps de Milan, la Suisse n'était qu'à un saut de là. C'est pour ça que j'y suis souvent venu avec ma femme et mes enfants. J'y ai découvert des hôtels magnifiques et des montagnes splendides, et j'y retournerai, c'est certain», nous confie-t-il. C'est surtout à Lucerne qu'on l'a croisé pendant son passage à l'Inter, entre 2021 et 2023.

Et son estime ne s'arrête pas au pays: elle vaut aussi pour la Nati. «La Suisse est la favorite de notre groupe. C'est une équipe très expérimentée, toujours au rendez-vous des grands tournois. Les autres se disputent la deuxième et la troisième place.» Une analyse livrée avant le coup d'envoi du tournoi... et donc avant le match gênant contre le Qatar.

L'homme parfait

Évidemment, Dzeko rêve de disputer son quatrième match de Coupe du monde et de porter son compteur à 149 sélections. En 2014 au Brésil, pour la grande première de la Bosnie dans une Coupe du monde, il était titulaire à chaque match et avait signé le but de la victoire 3-1 contre l'Iran. «C'était un sentiment incroyable de vivre la première phase finale bosnienne au pays du football par excellence», se souvient-il.

Le vétéran a son mot à dire sur son temps de jeu. Son coach l'a d'ailleurs confirmé: «Le fait qu'il joue dépendra aussi de nos discussions. Je suis très ouvert là-dessus, parce qu'il compte énormément. Je le laisse décider avec moi de ce qu'il veut faire, et jusqu'à quand.» Puis le sélectionneur rend hommage à sa star. «Tout ce qu'on pourrait dire sur lui est de trop. Des hommes comme lui, on devrait leur consacrer des chansons, pas des discours. Il n'a plus rien à prouver à personne, il l'a déjà fait un million de fois. Je suis aux anges d'avoir un joueur pareil sous la main.»

Le même éloge revient dans la bouche de tous ceux qu'on interroge sur l'enfant de Sarajevo, à la veille du choc contre la Bosnie. Charmant, charismatique, éloquent, attachant, intelligent, les pieds sur terre. L'homme parfait, si tant est qu'il existe.

Quatrième membre du club des quadras?

Barbarez n'a d'ailleurs aucune raison de précipiter l'entrée de Dzeko. Pour le remplacer, lui et Haris Tabakovic (le joueur de Granges lui aussi blessé), la Bosnie peut compter sur Jovo Lukic (27 ans), buteur contre le Canada. Le meilleur artilleur de la SuperLiga roumaine a livré un match plein. Lukic devrait donc repartir titulaire, et Dzeko entrer en cours de jeu: les deux scénarios paraissent aussi probables l'un que l'autre.

S'il y parvient, et si Cristiano Ronaldo (Portugal) et Luka Modric (Croatie), tous deux ses aînés de quelques mois, foulent eux aussi la pelouse, Dzeko deviendra le quatrième joueur de champ du «club des 40 ans». Le patron incontesté reste le Camerounais Roger Milla, à 42 ans. Chez les gardiens, en revanche, la barre est nettement plus haute: l'Égyptien Essam El Hadary, ancien portier de Sion, trône à 45 ans, record absolu. Et cette année, ce ne sont pas moins de cinq nouveaux gardiens qui rejoignent le club.

Edin Dzeko aussi a parfois songé à raccrocher: «À la Fiorentina, par exemple, quand je n'arrivais pas à montrer ce dont j'étais capable. Dans ces moments-là, on se pose mille questions. Mais l'une de mes forces, c'est mon mental. Et un footballeur doit savoir qu'il y a des hauts et des bas». Il s'est alors mis à l'écoute de son corps et a ajouté des séances d'entraînement. «Je n'avais jamais prévu de jouer encore à quarante ans. Mais quand tout roule, pourquoi s'arrêter?»

On peut sincèrement souhaiter à Dzeko de donner le meilleur de lui-même. Mais surtout pas un but comme ceux du 0-2 encaissé par la Suisse en 2016, lors de l'unique duel entre les deux nations: un amical à Zurich où Dzeko avait justement ouvert le score. La charité déjà offerte au Qatar, ça suffit!