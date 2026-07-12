Rebondissement dans le transfert de Johan Manzambi!

Johan Manzambi quitte Freiburg pour la Premier League – mais pas, contrairement à ce que l'on pensait initialement, pour rejoindre Newcastle United!

Yannick Peng

Même éliminé de la Coupe du monde avec l'équipe de Suisse, Johan Manzambi continue d'agiter le marché des transferts. La raison? Son départ imminent pour la Premier League. Et, ces dernières heures, le dossier a connu un spectaculaire retournement de situation.

Selon le journaliste de Sky Allemagne Florian Plettenberg, l'attaquant genevois de 20 ans a donné son accord à Aston Villa. Un choix qu'il n'avait pas fait en faveur de Newcastle, alors même que les Magpies avaient déjà trouvé un accord avec le SC Freiburg.

Toujours selon les mêmes informations, Aston Villa s'apprête à investir près de 70 millions d'euros, bonus compris, pour s'offrir la révélation suisse du Mondial, auteur de trois buts durant le tournoi. Florian Plettenberg ajoute que Johan Manzambi s'est entendu avec le club de Birmingham sur un contrat de longue durée.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations