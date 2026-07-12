Rebondissement dans le transfert de Johan Manzambi!

Même éliminé de la Coupe du monde avec l'équipe de Suisse, Johan Manzambi continue d'agiter le marché des transferts. La raison? Son départ imminent pour la Premier League. Et, ces dernières heures, le dossier a connu un spectaculaire retournement de situation.
Selon le journaliste de Sky Allemagne Florian Plettenberg, l'attaquant genevois de 20 ans a donné son accord à Aston Villa. Un choix qu'il n'avait pas fait en faveur de Newcastle, alors même que les Magpies avaient déjà trouvé un accord avec le SC Freiburg.
Toujours selon les mêmes informations, Aston Villa s'apprête à investir près de 70 millions d'euros, bonus compris, pour s'offrir la révélation suisse du Mondial, auteur de trois buts durant le tournoi. Florian Plettenberg ajoute que Johan Manzambi s'est entendu avec le club de Birmingham sur un contrat de longue durée.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
3
-4
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
3
4
7
2
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
3
6
7
2
Maroc
3
3
7
3
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
3
-6
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
3
-2
3
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
3
4
5
3
Suède
3
0
4
4
Tunisie
3
-10
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
3
4
5
2
Egypte
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
3
-4
2
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
3
8
9
2
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
3
7
9
2
Autriche
3
0
4
3
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
3
-5
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
3
-9
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0