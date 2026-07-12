Yann Sommer semble avoir trouvé son nouveau club

Yann Sommer devrait rejoindre Bruges, champion de Belgique en titre. Le gardien suisse devrait signer son contrat dans les prochains jours.

Pascal Keusch

Après avoir quitté l'Inter, Yann Sommer (37 ans) est sur le point de signer à Bruges. C'est ce qu'affirment à l'unisson le journaliste belge spécialisé dans les transferts Sacha Tavolieri et le spécialiste des transferts Fabrizio Romano.

L'accord devrait être conclu dans les 48 à 72 prochaines heures. L'ancien gardien de la sélection suisse devrait signer un contrat «de petite durée» avec le champion de Belgique.

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En plus de Cheveyo Tsawa et d'Andrej Vasovic, dont le transfert est également sur le point d'être finalisé, il s'agirait déjà de la troisième recrue suisse pour Bruges cet été.