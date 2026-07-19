Ronaldo et Ronaldinho en chauffeurs de luxe, voilà qui a de l'allure! Madonna a eu droit à une escorte de haut niveau ce dimanche pendant la mi-temps de la finale de la Coupe du monde.

Cédric Heeb

La finale de la Coupe du monde de football s'offre un grand show à la mi-temps pour la première fois de son histoire. Une tradition importée du Super Bowl, également à l'origine des bagues qui seront remises aux nouveaux champions du monde. Le plateau est particulièrement prestigieux: Shakira, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy, les groupes BTS et Coldplay, mais aussi le chef d'orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel et la chorale de l'école primaire new-yorkaise PS22.

Le directeur de l'événement, Hugh Evans, avait pourtant fixé une règle claire: montage, spectacle et démontage devaient tenir en quinze minutes. «Le spectacle de la mi-temps ne durera que onze minutes. Nous ferons preuve d'un respect absolu envers le football», avait-il assuré. Une promesse qui a fait sourire de nombreux supporters et observateurs. Et ils avaient vu juste. Si le feu d'artifice final éclate bien après 11 minutes et 25 secondes de spectacle, il faut encore patienter huit minutes avant le coup d'envoi de la seconde période. Au total, la pause s'étire sur 27 minutes et 22 secondes.

Madonna ouvre les festivités avec «Music». La reine de la pop est entourée de deux invités aussi prestigieux qu'inattendus: Ronaldo et Ronaldinho!

Jusrin Bieber a enflammé le stade

Les personnages du Muppet Show prennent ensuite le relais avec une reprise de «Seven Nation Army» des White Stripes. Gustavo Dudamel dirige ensuite l'Orchestre philharmonique de New York avant de surprendre le public en s'essayant à l'aviron norvégien. Puis BTS fait monter la température au MetLife Stadium avec «Dynamite».

Justin Bieber entre ensuite en scène, présenté par Jason Sudeikis dans la peau de Ted Lasso. La star canadienne revisite sa ballade «Everything Hallelujah», transformée pour l'occasion en «World Cup Hallelujah».

Le spectacle se conclut avec Shakira, qui interprète en duo avec le Nigérian Burna Boy l'hymne officiel du tournoi, «Dai Dai», diffusé avant chacun des 104 matches de cette Coupe du monde. Enfin, la chorale PS22 de New York ferme le rideau, accompagnée de Kermit la grenouille et de Miss Piggy.