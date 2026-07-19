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L'icône de la pop Madonna crée la surprise lors du show de la mi-temps
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Deux stars du Brésil au volant:L'icône de la pop Madonna crée la surprise lors du show de la mi-temps

La surprise est totale
Deux légendes du football brésilien conduisent Madonna pendant le show!

Ronaldo et Ronaldinho en chauffeurs de luxe, voilà qui a de l'allure! Madonna a eu droit à une escorte de haut niveau ce dimanche pendant la mi-temps de la finale de la Coupe du monde.
Publié: 19.07.2026 à il y a 32 minutes
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Dernière mise à jour: 19.07.2026 à il y a 31 minutes
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Madonna ouvre le spectacle de la mi-temps. À ses côtés se trouvent les légendes du football brésilien Ronaldo (à droite) et Ronaldinho.
Photo: FIFA via Getty Images
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Cédric Heeb

La finale de la Coupe du monde de football s'offre un grand show à la mi-temps pour la première fois de son histoire. Une tradition importée du Super Bowl, également à l'origine des bagues qui seront remises aux nouveaux champions du monde. Le plateau est particulièrement prestigieux: Shakira, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy, les groupes BTS et Coldplay, mais aussi le chef d'orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel et la chorale de l'école primaire new-yorkaise PS22.

Le directeur de l'événement, Hugh Evans, avait pourtant fixé une règle claire: montage, spectacle et démontage devaient tenir en quinze minutes. «Le spectacle de la mi-temps ne durera que onze minutes. Nous ferons preuve d'un respect absolu envers le football», avait-il assuré. Une promesse qui a fait sourire de nombreux supporters et observateurs. Et ils avaient vu juste. Si le feu d'artifice final éclate bien après 11 minutes et 25 secondes de spectacle, il faut encore patienter huit minutes avant le coup d'envoi de la seconde période. Au total, la pause s'étire sur 27 minutes et 22 secondes.

Madonna ouvre les festivités avec «Music». La reine de la pop est entourée de deux invités aussi prestigieux qu'inattendus: Ronaldo et Ronaldinho! 

Jusrin Bieber a enflammé le stade

Les personnages du Muppet Show prennent ensuite le relais avec une reprise de «Seven Nation Army» des White Stripes. Gustavo Dudamel dirige ensuite l'Orchestre philharmonique de New York avant de surprendre le public en s'essayant à l'aviron norvégien. Puis BTS fait monter la température au MetLife Stadium avec «Dynamite».

Justin Bieber entre ensuite en scène, présenté par Jason Sudeikis dans la peau de Ted Lasso. La star canadienne revisite sa ballade «Everything Hallelujah», transformée pour l'occasion en «World Cup Hallelujah».

Le spectacle se conclut avec Shakira, qui interprète en duo avec le Nigérian Burna Boy l'hymne officiel du tournoi, «Dai Dai», diffusé avant chacun des 104 matches de cette Coupe du monde. Enfin, la chorale PS22 de New York ferme le rideau, accompagnée de Kermit la grenouille et de Miss Piggy.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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