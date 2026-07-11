L'équipe de Suisse défie l'Argentine, championne du monde en titre, ce samedi à Kansas City. Le défi est immense et c'est justement ce qui rendrait l'exploit encore plus beau. Pour la Nati, il est l'heure d'entrer dans la lumière, celle qui élève, pas celle qui aveugle.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les grands matches sont toujours associés à des lieux et, jusqu'à ce samedi, l'histoire rappelle que c'est à la Pontaise que s'est déroulé le dernier quart de finale de l'équipe de Suisse, cette fameuse défaite 5-7 en 1954 avec Eugène Parlier dans les buts. Depuis ce soir, dimanche matin en Suisse, Kansas City prendra le relais et la seule question qui se posera sera de savoir si le prochain match permettra d'entrer encore un peu plus dans l'histoire, celle, unique, qu'offre une présence en demi-finale de la Coupe du monde. Et qui garantit d'ailleurs d'ores et déjà encore un peu de gloire supplémentaire avec une finale assurée, qu'elle soit pour l'or ou pour le bronze.

Voilà où en est la Suisse ce samedi, à quelques heures d'un immense vertige, qui a de quoi faire tourner les têtes, d'autant que l'adversaire est l'un des plus prestigieux sur la planète football. Il n'existe que quatre adversaires mythiques en Coupe du monde: l'Italie, l'Allemagne, le Brésil et l'Argentine. Ces quatre nations sont éternelles et les affronter revêt toujours un aspect mystique, même quand elles sont au plus mal, comme les trois premières, à des échelles différentes.

Alors quand, en plus, se présente un joueur de légende dont il pourrait s'agir du dernier match en Coupe du monde, l'affaire prend encore une dimension supplémentaire. Lionel Messi peut-il raisonnablement envisager de quitter son tournoi préféré sur une défaite face à la Suisse? La ville de Kansas City peut-elle entrer dans l'histoire du football comme celle qui l'a envoyé à la retraite? L'époustouflant numéro 10 a plutôt prévu New York pour dire adieu, même si la perspective d'une finale de Coupe du monde 2030 au Camp Nou, un horizon pas tout à fait à exclure, pourrait le motiver à continuer... Il faudrait que plusieurs paramètres soient réunis, et les deux favoris pour accueillir la finale se nomment aujourd'hui Madrid et Marrakech, mais la dernière quête aurait de l'allure.

La Suisse, elle, n'a pas à se poser cette question, et s'est donnée le droit de disputer ce quart de finale grâce à un tournoi bien maîtrisé après l'accident initial contre le Qatar (1-1). La Nati avait été inefficace et un peu arrogante ce jour-là, et elle a su se remettre en question et se dire les choses en face. La culture de la critique est bien ancrée dans cette sélection et il s'agit là d'une force qui lui permet de ne pas s'endormir sur ce qu'elle fait de bien. Granit Xhaka, qui veut se rapprocher de la mentalité argentine et combat cet immobilisme suisse qu'il exècre, est là pour réveiller tout le monde quand il sent que la torpeur commence à envahir les rangs et il faut reconnaître au capitaine une indéniable âme de leader et de chef de meute, dans les bons comme dans les mauvais moments. S'agit-il pour lui aussi de son dernier match en Coupe du monde? La probabilité est bien réelle, mais ce n'est pas ce qui lui donnera aujourd'hui une motivation supplémentaire, tant il n'en a pas besoin.

Les supporters de la Nati seront 1000 à Kansas City et des millions en Suisse, même pour un coup d'envoi à 3h du matin. Les buvettes des terrains de foot seront ouvertes et pleines de monde, tout comme les bars, et la question qui se pose désormais pour le peuple suisse est la suivante: faut-il dormir avant ou après le match dans cette nuit de samedi à dimanche? Ou pas du tout? Chacun ses problèmes en amont de la partie et la Suisse toute entière est ravie d'avoir à les résoudre. Kansas City se prépare, la Nati et l'Argentine aussi. L'heure avance et, d'ici peu, il sera temps de pénétrer dans l'arène. Et d'entrer dans la lumière d'un quart de finale de Coupe du monde. A Murat Yakin et à ses joueurs de faire en sorte qu'elle soit élévatrice plutôt qu'aveuglante.