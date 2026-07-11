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La Suisse a-t-elle une chance?
Découvrez les pronostics des personnalités romandes... et donnez votre avis

Dans la nuit de samedi à dimanche, l'équipe de Suisse jouera un quart de finale historique face à l'Argentine (3h). Blick a sondé plusieurs personnalités afin d'avoir leurs pronostics pour cette rencontre. Surprise: la majorité est très optimiste!
Publié: 18:04 heures
|
Dernière mise à jour: 18:18 heures
Sandy Maendly est l'une des personnalités romandes que nous avons sondées avant le match Suisse - Argentine.
Photo: Blaise Kormann
Blick Sport

Ce dimanche, la Suisse retiendra son souffle avant le quart de finale de la Nati contre l'Argentine (à suivre en direct sur Blick dès 3h du matin). Blick a tâté le terrain auprès de différentes personnalités avant cette rencontre potentiellement historique pour le football helvétique. L'optimisme est de mise parmi les gens cités. Et vous?

Damien Riat (hockeyeur au Lausanne HC)

Photo: Patrick Straub/freshfocus

«Mon pronostic, c'est 1-0 pour l'équipe de Suisse. Je m'attends à un match très serré. J'ai le sentiment que la Suisse sera solide défensivement et tiendra le coup face à Lionel Messi. J'aurais bien vu Johan Manzambi marquer un but sur une passe décisive de Breel Embolo, mais il est forfait. On va trouver une autre solution! On peut également compter sur un très bon gardien avec Gregor Kobel. Je le vois bien continuer de faire les arrêts lorsque ce sera nécessaire, car l'Argentine sera forcément dangereuse à un moment ou l'autre. Mais la Suisse est prêt pour écrire l'histoire.»

Raoul Savoy (sélectionneur du Tchad)

Photo: FIFA via Getty Images

«Je m'attends à un match un peu similaire à celui de la Colombie. Il va falloir gérer le rythme de la rencontre, ne pas laisser les Argentins s'emballer. Il va falloir bien défendre et essayer d'apporter du danger en transition. L'Egypte et le Cap-Vert ont marqué deux fois, la Suisse peut y arriver. Et puis, bien sûr, il faut arriver à gérer la grandeur de l'événement qu'est un quart de finale de Coupe du monde. Mais je le répète: la priorité sera de bien défendre. Mon pronostic: 2-1 pour la Suisse.»

Serge Duperret (vice-président du SLO)

Photo: keystone-sda.ch

«La première chose que je tiens à dire, c'est que cette qualification pour les quarts de finale me réjouit pour le football suisse dans son ensemble. Elle peut créer un élan chez nos jeunes, ce dont nous avons besoin. Il y en a déjà beaucoup dans nos clubs, mais c'est primordial de maintenir cette flamme. Je suis sûr qu'en voyant nos stars de l'équipe de Suisse tenir tête aux meilleurs joueurs de la planète, plusieurs enfants vont demander à leurs parents de les inscrire au foot à la rentrée. Les futurs champions sont là et l'équipe de Suisse montre l'exemple. Chaque enfant qui va au foot plutôt que rester devant sa console de jeu, c'est un enfant de sauvé! Sinon, pour le match, je dis 2-1 pour l'équipe de Suisse. Continuons de rêver!»

Roggerio Nyakossi (capitaine de l'équipe de Suisse M21)

Photo: keystone-sda.ch

«Je m'attends à un gros match, avec beaucoup d'intensité et de qualité technique. Concernant le score, j'imagine un 1-1, avant une victoire de la Suisse aux tirs au but.»

Barthélémy Constantin (directeur sportif du FC Sion)

Photo: Pius Koller

«J'espère vraiment que la Suisse passera. Je pense que le match ira jusqu'aux tirs au but et que nous nous qualifierons. Il faudra évidemment faire très attention à Lionel Messi. Pour notre génération, c'est l'une des dernières grandes légendes encore en activité. Pour son histoire personnelle, je lui souhaite de remporter un deuxième titre mondial. Mais je crois sincèrement en l'équipe de Suisse. Il y a des personnes que j'apprécie énormément dans cette sélection. C'est notre pays, notre nation. Je veux qu'elle aille le plus loin possible, qu'elle touche les étoiles et, pourquoi pas, qu'elle réalise un exploit.»

Roman Mityukov (nageur médaillé olympique)

Photo: keystone-sda.ch

«Malheureusement, l'horaire ne me permettra pas de suivre le match, sinon je ne vais jamais récupérer. En tant que Suisse, j'espère que la Nati va passer, mais si c'est le cas, ce sera aux pénalties. 1-1 après les prolongations. Mais si je me dois d'être un peu plus réaliste, Messi et ses coéquipiers vont s'imposer 2-1 ou 3-1. Ça va surtout dépendre des jambes des joueurs suisses. Mais bon, l'Argentine a fait pas mal d'erreurs lors de ses derniers matches et je pense que la Suisse a toutes ses chances.»

Yannis Voisard (cycliste Tudor)

Photo: Gabriel Monnet

«Comme le quart de finale est à 3h du matin le jour d'une étape, ce ne serait pas une très bonne idée de me lever (rires). Concernant mon pronostic, je pense que la Suisse va perdre 2-0. L'Argentine va clairement dominer la rencontre. La Nati va tout de même sortir avec les honneurs, vu qu'elle a fait un superbe parcours jusque-là. Elle s'est très bien battue.»

Sarah Atcho-Jaquier (sprinteuse vaudoise)

Photo: keystone-sda.ch

«Malheureusement pour mes nerfs, je pense que la rencontre va se décider aux tirs au but. L'Argentine est vraiment une équipe très forte, mais je pense que la Nati va parvenir à bien la contrôler sur les deux mi-temps, mais également en prolongations. Je vois bien un score de 1-1 avant la séance et, d'une fois que celle-ci a commencé, tout est possible! C'est pour ça que je pense que la Suisse va passer en demi-finales.»

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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