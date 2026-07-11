Voilà douze ans (déjà!) que Ricardo Rodriguez et la Nati ont affronté Lionel Messi. Les deux hommes vont désormais se retrouver ce week-end à Kansas City. Et l'enjeu va bien au-delà de ce match pour le latéral gauche.

Tobias Wedermann

Ricardo Rodriguez est l'un des leaders les plus discrets de la Nati et ce depuis quinze ans maintenant. À plusieurs reprises, on l'a dit sur le déclin, voire dépassé. Pourtant, à 33 ans, le Zurichois dispute son septième tournoi majeur consécutif comme titulaire indiscutable.

«Rici est extrêmement important pour cette équipe. C'est quelqu'un de très spécial. Il dégage une sérénité incroyable et trouve toujours les bonnes solutions sur le terrain», souligne le capitaine Granit Xhaka. Personne n'est mieux placé que lui pour en parler. Depuis leur sacre mondial avec les M17 au Nigeria en 2009, les deux hommes ne se sont jamais quittés.

«À nous deux, nous approchons des 300 sélections avec la Suisse. Pouvoir écrire une nouvelle page de notre histoire dans cette Coupe du monde me rend très fier. Nous savons tous les deux tout ce qu'il a fallu traverser pour en arriver là», glisse Granit Xhaka.

Celui qui pourrait pousser Messi vers la sortie

L'histoire entre Ricardo Rodriguez et Lionel Messi remonte à loin. Une première fois en 2012, lors d'un match amical de la Suisse contre l'Argentine. Puis en 2014, au Brésil, lorsque les deux hommes se retrouvent en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Douze ans plus tard, leurs chemins se croisent une nouvelle fois. Avec un enjeu particulier: pour l'un des deux, il pourrait s'agir du dernier match sous le maillot de sa sélection.

Après avoir peut-être contribué à mettre un terme à la carrière internationale de Riyad Mahrez en huitièmes de finale contre l'Algérie, Ricardo Rodriguez pourrait désormais être celui qui accompagnera Lionel Messi vers sa retraite internationale.

«Alors, c'est à toi de t'occuper de Messi?», lui demande Blick après la qualification contre la Colombie. Un sourire éclaire le visage du défenseur. «Je dois le faire? Allons-y!»

Cette tranquillité, sur le terrain comme en dehors, continue d'impressionner son entourage. Même son grand frère Roberto Rodriguez, lui aussi ancien footballeur professionnel. «Je connais évidemment toutes les qualités de Rici. Mais le temps passe pour tout le monde. Franchement, je suis impressionné. On ne remarque même pas que quatre années se sont écoulées depuis la dernière Coupe du monde.»

Sans club depuis le 1er juillet

Ricardo Rodriguez n'a plus les jambes de ses vingt ans. Mais son frère estime que cela n'a rien d'un problème. «Il lit le jeu comme très peu de joueurs sont capables de le faire. Son sens de l'anticipation et son intelligence footballistique compensent largement. Tous ses coéquipiers et les observateurs disent la même chose.»

Et c'est justement devant ces observateurs que le latéral suisse aura une carte majeure à jouer samedi soir. Car, pour lui, l'enjeu dépasse largement une qualification en demi-finales ou un duel face à Lionel Messi. Depuis le 1er juillet, Rodriguez est sans club après la fin de son contrat avec le Betis.

Avant le début du tournoi, il confiait déjà son inquiétude à Blick: «Imaginez que je me blesse gravement pendant la Coupe du monde. À mon âge, peut-être que plus personne ne voudra de moi.»

Son frère mesure parfaitement la pression qui pèse sur ses épaules. «Elle est énorme. Bien sûr, il y a déjà celle inhérente à une Coupe du monde. Mais, dans son cas, c'est aussi toute la suite de sa carrière qui se joue. Une grave blessure pourrait tout remettre en question. Un mauvais tournoi ferait baisser sa cote. En revanche, quelques grands matches pourraient complètement relancer son avenir.»

«Il reste incroyablement serein»

Plusieurs clubs espagnols, italiens, grecs, turcs et émiratis suivent déjà de près le défenseur suisse. Une nouvelle prestation de haut niveau contre l'Argentine ne ferait qu'élargir cette liste. «Le monde entier aura les yeux sur lui. Une grande performance pourrait lui ouvrir énormément de portes», estime Roberto Rodriguez.

Pourtant, rien ne semble perturber son petit frère. Ni son avenir professionnel, ni l'idée de croiser une nouvelle fois Lionel Messi. «On se parle tous les jours. Il est incroyablement serein. Il se réjouit simplement de vivre un match comme celui-là. Il sait à quel point ces moments sont rares.»

Roberto Rodriguez croit d'ailleurs fermement aux chances de la Suisse. «À mes yeux, le match contre la Colombie était plus compliqué que celui qui attend la Nati face à l'Argentine. Cette fois, toute la pression sera sur les Argentins, et cela peut clairement jouer en faveur de la Suisse.»

En cas d'exploit, l'émotion sera immense dans la famille Rodriguez. «Après la séance de tirs au but contre la Colombie, j'ai d'abord hurlé de joie avant de sentir les larmes monter», raconte Roberto. «Pour tout le monde, Ricardo est un international suisse. Pour moi, il reste avant tout mon petit frère. Je sais les sacrifices qu'il a consentis, tout ce que notre famille a traversé pour qu'il arrive jusque-là.» Et si l'on en croit son grand frère, l'histoire est encore loin d'être terminée.