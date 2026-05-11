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La liste est déjà tombée!
La Bosnie sera emmenée par sa superstar Edin Dzeko

La Bosnie-Herzégovine est la première des 48 sélections qualifiées pour la Coupe du monde à dévoiler son effectif. Celui-ci sera bien évidemment emmené par la superstar Edin Dzeko.
Publié: il y a 41 minutes
Edin Dzeko est toujours l'un des meilleurs avant-centre du monde, même à 40 ans.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La Bosnie-Herzégovine est la première des 48 équipes à dévoiler sa sélection pour le Mondial 2026. Celle qui affrontera la Suisse dans le groupe B dénombre six joueurs de Bundesliga dans son contingent.

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Le sélectionneur national Sergej Barbarez (54 ans) a retenu dans son groupe de 26 joueurs Armin Gigovic (Young Boys), Ermedin Demirovic (passé par Saint-Gall) et Haris Tabakovic, qui a grandi en Suisse. L'attaquant de 40 ans Edin Dzeko (Schalke 04) est le capitaine de l'équipe. Il fait partie du sextuor qui évolue actuellement en Allemagne (Dzeko, Katic, Burnic, Vasilj, Demirovic, Tabakovic).

La Bosnie-Herzégovine participe pour la deuxième fois à une Coupe du monde. Elle fera ses débuts dans le tournoi le 12 juin contre le pays hôte, le Canada. Les Bosniaques disputeront leur deuxième match de phase de groupe contre la Suisse le 18 juin.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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