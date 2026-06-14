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La hype augmente
Les prix des billets montent en flèche pour les matches des États-Unis

La victoire éclatante des États-Unis lors de leur premier match a déclenché une véritable euphorie autour de la Coupe du monde dans le pays hôte. Du moins si l'on se fie aux prix des billets pour les prochains matches, ainsi qu'aux audiences télévisées.
Publié: 16:00 heures
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Folarin Balogun et les États-Unis ont parfaitement démarré leur tournoi à domicile.
Photo: Getty Images
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Gian-Andri Baumgartner

La large victoire des États-Unis contre le Paraguay (4-1), dans la nuit de vendredi à samedi, a eu un effet immédiat sur le marché des billets au Mondial. Selon les données de la plateforme spécialisée Ticket Data, les prix des places pour les deux prochaines rencontres des Américains face à l’Australie (19 juin) et à la Turquie (26 juin) ont fortement augmenté dans les heures qui ont suivi le premier succès.

1500 francs la place la moins chère

Cette flambée s’explique par le système de tarification dynamique mis en place pour le tournoi. Plus la demande est forte, plus les prix grimpent, notamment sur les plateformes officielles de revente liées à la FIFA.

Le phénomène est particulièrement marqué pour le match face à la Turquie. Les billets les moins chers pour cette rencontre du troisième match de groupe coûtent désormais près de 1300 francs, soit une hausse de 90% par rapport aux prix observés quelques heures avant le coup d’envoi contre le Paraguay.

La rencontre contre l’Australie, programmée vendredi prochain, est encore plus onéreuse. Pour obtenir une place dans la catégorie la moins chère, il faut actuellement débourser environ 1500 francs. Comparé aux tarifs de vendredi, avant le premier match des Américains, cela représente une augmentation de 77%.

Record d'audience

L’engouement se reflète également dans les audiences télévisées. D’après le groupe Fox Sports, diffuseur de la rencontre inaugurale des États-Unis, près de 16 millions de téléspectateurs ont suivi le match sur ses chaînes. En ajoutant les audiences des diffuseurs hispanophones du pays, ce chiffre approche les 25 millions de personnes.

Il s’agit d’un record historique pour un match de l’équipe nationale de football américaine. Même si ces chiffres peuvent paraître modestes au regard des quelque 340 millions d’habitants que compte le pays, ils témoignent d’un véritable engouement populaire. Après la démonstration des USA lors de leur entrée en lice, la fièvre de la Coupe du monde semble bel et bien avoir gagné le pays.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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