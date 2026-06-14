La victoire éclatante des États-Unis lors de leur premier match a déclenché une véritable euphorie autour de la Coupe du monde dans le pays hôte. Du moins si l'on se fie aux prix des billets pour les prochains matches, ainsi qu'aux audiences télévisées.

Gian-Andri Baumgartner

La large victoire des États-Unis contre le Paraguay (4-1), dans la nuit de vendredi à samedi, a eu un effet immédiat sur le marché des billets au Mondial. Selon les données de la plateforme spécialisée Ticket Data, les prix des places pour les deux prochaines rencontres des Américains face à l’Australie (19 juin) et à la Turquie (26 juin) ont fortement augmenté dans les heures qui ont suivi le premier succès.

1500 francs la place la moins chère

Cette flambée s’explique par le système de tarification dynamique mis en place pour le tournoi. Plus la demande est forte, plus les prix grimpent, notamment sur les plateformes officielles de revente liées à la FIFA.

Le phénomène est particulièrement marqué pour le match face à la Turquie. Les billets les moins chers pour cette rencontre du troisième match de groupe coûtent désormais près de 1300 francs, soit une hausse de 90% par rapport aux prix observés quelques heures avant le coup d’envoi contre le Paraguay.

La rencontre contre l’Australie, programmée vendredi prochain, est encore plus onéreuse. Pour obtenir une place dans la catégorie la moins chère, il faut actuellement débourser environ 1500 francs. Comparé aux tarifs de vendredi, avant le premier match des Américains, cela représente une augmentation de 77%.

Record d'audience

L’engouement se reflète également dans les audiences télévisées. D’après le groupe Fox Sports, diffuseur de la rencontre inaugurale des États-Unis, près de 16 millions de téléspectateurs ont suivi le match sur ses chaînes. En ajoutant les audiences des diffuseurs hispanophones du pays, ce chiffre approche les 25 millions de personnes.

Il s’agit d’un record historique pour un match de l’équipe nationale de football américaine. Même si ces chiffres peuvent paraître modestes au regard des quelque 340 millions d’habitants que compte le pays, ils témoignent d’un véritable engouement populaire. Après la démonstration des USA lors de leur entrée en lice, la fièvre de la Coupe du monde semble bel et bien avoir gagné le pays.