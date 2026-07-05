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La FIFA a été saisie
L'Équateur porte plainte contre les fans mexicains

La Fédération équatorienne a saisi la FIFA après une nuit de tapage orchestrée par des supporters mexicains devant l'hôtel de ses joueurs. Le pays hôte est visé, et l'Angleterre pourrait être la prochaine cible.
Publié: 04:46 heures
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Du tapage a été orchestré devant l'hôtel de l'Équateur avant le match des 16es de finale.
Photo: Anadolu via Getty Images
Blick Sport

C'est une plainte qui vient ternir la fête mexicaine. La Fédération équatorienne de football (FEF) a déposé un recours officiel auprès de la FIFA pour dénoncer le comportement de supporters mexicains, la nuit précédant le seizième de finale entre les deux nations. Le Mexique, pays co-organisateur du Mondial 2026 avec les États-Unis et le Canada, se retrouve directement mis en cause.

Les faits remontent à la veille du match. Devant l'hôtel de la sélection équatorienne, à Mexico, de nombreux fans se sont rassemblés de minuit jusqu'au petit matin. Klaxons, motos, trompettes, feux d'artifice, musique à plein volume: l'objectif affiché était d'empêcher les joueurs adverses de dormir avant la rencontre. Une méthode qui a poussé la fédération équatorienne à réclamer une protection renforcée pour ses joueurs, son staff et ses supporters.

Contre le principe de fair-play

Dans son courrier à la FIFA, la FEF estime qu'un tel comportement va à l'encontre «des principes de fair-play, d'équité et d'unité qu'une Coupe du monde devrait incarner». Sur le terrain, la manœuvre a en tout cas payé pour El Tri: le Mexique s'est imposé 2-0, grâce à Julián Quiñones et Raúl Jiménez, pour rejoindre les huitièmes de finale d'un Mondial pour la première fois depuis 1986.

Mais la victoire a viré au drame. Lors des célébrations dans les rues de la capitale, quatre personnes ont perdu la vie, dont trois par asphyxie dans la foule compacte, près de l'Ange de l'Indépendance. Le parquet de Mexico a ouvert une enquête, toujours en cours.

Reste que l'affaire pourrait se répéter. L'Angleterre est arrivée à Mexico pour affronter le pays hôte, dimanche, au mythique stade Azteca. Malgré la volonté des Anglais de garder leur hôtel secret, des centaines de fans les attendaient déjà, entre huées et chants «Mexico». Cette fois, les autorités ont doublé les effectifs de sécurité et limité l'accès aux lieux de rassemblement. De quoi éviter un nouveau psychodrame? Réponse dimanche soir, à plus de 2'200 mètres d'altitude.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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Angleterre
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Mexique
Mexique
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