L'Équateur porte plainte contre les fans mexicains

La Fédération équatorienne a saisi la FIFA après une nuit de tapage orchestrée par des supporters mexicains devant l'hôtel de ses joueurs. Le pays hôte est visé, et l'Angleterre pourrait être la prochaine cible.

Blick Sport

C'est une plainte qui vient ternir la fête mexicaine. La Fédération équatorienne de football (FEF) a déposé un recours officiel auprès de la FIFA pour dénoncer le comportement de supporters mexicains, la nuit précédant le seizième de finale entre les deux nations. Le Mexique, pays co-organisateur du Mondial 2026 avec les États-Unis et le Canada, se retrouve directement mis en cause.

Les faits remontent à la veille du match. Devant l'hôtel de la sélection équatorienne, à Mexico, de nombreux fans se sont rassemblés de minuit jusqu'au petit matin. Klaxons, motos, trompettes, feux d'artifice, musique à plein volume: l'objectif affiché était d'empêcher les joueurs adverses de dormir avant la rencontre. Une méthode qui a poussé la fédération équatorienne à réclamer une protection renforcée pour ses joueurs, son staff et ses supporters.

Contre le principe de fair-play

Dans son courrier à la FIFA, la FEF estime qu'un tel comportement va à l'encontre «des principes de fair-play, d'équité et d'unité qu'une Coupe du monde devrait incarner». Sur le terrain, la manœuvre a en tout cas payé pour El Tri: le Mexique s'est imposé 2-0, grâce à Julián Quiñones et Raúl Jiménez, pour rejoindre les huitièmes de finale d'un Mondial pour la première fois depuis 1986.

Mais la victoire a viré au drame. Lors des célébrations dans les rues de la capitale, quatre personnes ont perdu la vie, dont trois par asphyxie dans la foule compacte, près de l'Ange de l'Indépendance. Le parquet de Mexico a ouvert une enquête, toujours en cours.

Reste que l'affaire pourrait se répéter. L'Angleterre est arrivée à Mexico pour affronter le pays hôte, dimanche, au mythique stade Azteca. Malgré la volonté des Anglais de garder leur hôtel secret, des centaines de fans les attendaient déjà, entre huées et chants «Mexico». Cette fois, les autorités ont doublé les effectifs de sécurité et limité l'accès aux lieux de rassemblement. De quoi éviter un nouveau psychodrame? Réponse dimanche soir, à plus de 2'200 mètres d'altitude.