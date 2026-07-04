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La fierté d'un territoire
«Plus personne n'a besoin de demander ce qu'est le Cap-Vert»

Le Cap-Vert quitte la Coupe du monde la tête haute après une défaite héroïque 3-2 contre l'Argentine en prolongations. Un parcours historique pour la première participation des Requins Bleus à cette compétition.
Publié: il y a 24 minutes
Les Cap-Verdiens ont de quoi être fiers.
Photo: Getty Images

Le gardien du Cap-Vert, Vozinha, a affirmé vendredi que son équipe était «tombée la tête haute» contre l'Argentine, championne du monde, en seizième de finale de la Coupe du monde (3-2, après prolongations).

«Nous sommes tombés la tête haute et maintenant il faut se reposer et penser au futur. Mais je suis très fier du travail que nous avons réalisé avec l'équipe», a commenté le gardien, encore héroïque vendredi devant Leo Messi, mais qui n'a pas souhaité s'épancher sur ses exploits.

«Aujourd'hui, nous avons fait jeu égal avec l'Argentine. Et contre toutes les sélections, nous avons joué avec le coeur», a-t-il ajouté après le parcours historique du Cap-Vert pour sa première participation au Mondial (0-0 contre l'Espagne, 2-2 contre l'Uruguay et 0-0 face à l'Arabie saoudite).

«Cela finit sur une note triste, mais je me sens fier et satisfait du parcours que nous avons eu», a-t-il insisté en zone mixte.

Le rêve tout un archipel

«La Coupe du monde, pour nous, signifie beaucoup, parce que c'était quelque chose que nous visions depuis très longtemps. Nous avons réussi à nous qualifier, et nous avons réussi à réaliser le rêve, non seulement le mien, non seulement celui de la sélection, mais celui du tout le peuple» de l'archipel, a poursuivi Vozinha, 40 ans.

«Nous avons fait honneur à notre pays», a commenté auprès le sélectionneur capverdien Pedro Leitão Brito, se disant «fier de nos joueurs, qui ont été dignes pendant la Coupe du monde. Nous avons montré notre identité».

«Plus personne n'a besoin de demander ce qu'est le Cap-Vert, les gens savent où nous sommes sur la carte», s'est réjoui le défenseur Pico Lopes. «Nous avons montré que nous pouvons rivaliser avec certaines des meilleures équipes du monde».

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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