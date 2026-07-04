Le Cap-Vert quitte la Coupe du monde la tête haute après une défaite héroïque 3-2 contre l'Argentine en prolongations. Un parcours historique pour la première participation des Requins Bleus à cette compétition.

Le gardien du Cap-Vert, Vozinha, a affirmé vendredi que son équipe était «tombée la tête haute» contre l'Argentine, championne du monde, en seizième de finale de la Coupe du monde (3-2, après prolongations).

«Nous sommes tombés la tête haute et maintenant il faut se reposer et penser au futur. Mais je suis très fier du travail que nous avons réalisé avec l'équipe», a commenté le gardien, encore héroïque vendredi devant Leo Messi, mais qui n'a pas souhaité s'épancher sur ses exploits.

«Aujourd'hui, nous avons fait jeu égal avec l'Argentine. Et contre toutes les sélections, nous avons joué avec le coeur», a-t-il ajouté après le parcours historique du Cap-Vert pour sa première participation au Mondial (0-0 contre l'Espagne, 2-2 contre l'Uruguay et 0-0 face à l'Arabie saoudite).

«Cela finit sur une note triste, mais je me sens fier et satisfait du parcours que nous avons eu», a-t-il insisté en zone mixte.

Le rêve tout un archipel

«La Coupe du monde, pour nous, signifie beaucoup, parce que c'était quelque chose que nous visions depuis très longtemps. Nous avons réussi à nous qualifier, et nous avons réussi à réaliser le rêve, non seulement le mien, non seulement celui de la sélection, mais celui du tout le peuple» de l'archipel, a poursuivi Vozinha, 40 ans.

«Nous avons fait honneur à notre pays», a commenté auprès le sélectionneur capverdien Pedro Leitão Brito, se disant «fier de nos joueurs, qui ont été dignes pendant la Coupe du monde. Nous avons montré notre identité».

«Plus personne n'a besoin de demander ce qu'est le Cap-Vert, les gens savent où nous sommes sur la carte», s'est réjoui le défenseur Pico Lopes. «Nous avons montré que nous pouvons rivaliser avec certaines des meilleures équipes du monde».