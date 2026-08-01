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«La confiance s'est effritée»
L'UEFA passe à l'offensive et veut la tête de Gianni Infantino

L'UEFA salue la décision du président de la FIFA, Gianni Infantino, de renoncer à son projet de privatisation partielle des droits de la Coupe du monde. Mais cela ne suffit pas à l'instance dirigeante du football européen: elle réclame des mesures concrètes.
Publié: 12:28 heures
L'UEFA, présidée par Aleksander Ceferin, déclare la guerre à la FIFA.
Photo: FIFA via Getty Images
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Cédric Heeb

«C'est une victoire pour l'ensemble du football.» C'est en ces termes que l'UEFA a salué le spectaculaire revirement de Gianni Infantino. Le président de la FIFA a finalement renoncé à son projet de céder une partie des droits commerciaux de la Coupe du monde à des investisseurs privés.

«L'UEFA remercie les supporters, les ligues, les clubs, les joueurs, les fédérations, les confédérations, ainsi que les nombreux responsables politiques et observateurs qui se sont élevés contre ce projet et ont rappelé au président de la FIFA que le football n'est pas à vendre», écrit l'instance européenne.

Mais pour l'UEFA, ce recul ne suffit pas. Elle passe désormais à l'offensive contre le Haut-Valaisan. «Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner de cette manière, avec des projets secrets élaborés dans la précipitation par des personnes anonymes, dont l'intérêt pour le football est plus que discutable. Nous devons identifier les responsables et leur demander des comptes.»

L'objectif est désormais de comprendre comment un tel projet a pu voir le jour et de mettre en place des garde-fous afin qu'une situation similaire ne puisse plus se reproduire. «L'actuelle direction de la FIFA a perdu non seulement la confiance de l'UEFA, mais aussi celle de nombreux autres membres de la famille du football», poursuit l'organisation.

«Une affaire opaque et douteuse»

L'UEFA rappelle ensuite les deux engagements pris par Gianni Infantino lors de son élection à la présidence de la FIFA, en 2016: garantir une transparence totale et veiller à ce que les ressources financières de la FIFA soient investies dans le développement du football.

«Il n'a tenu aucune de ces deux promesses. L'accord opaque, négocié en coulisses et dans la plus grande discrétion, qu'il a tenté d'imposer était tout sauf transparent. Et alors que la FIFA dispose de plus de cinq milliards de dollars de réserves, il a également failli à son devoir d'utiliser cet argent au bénéfice du football.»

L'UEFA appelle désormais à une réforme de la répartition des ressources financières de la FIFA. «Nous devons commencer par utiliser une partie de cet argent qui dort sur les comptes de la FIFA afin de donner un nouvel élan au football amateur et au développement du jeu dans chacun des 211 pays membres.» Pour l'instance européenne, il n'est nullement nécessaire de vendre «les bijoux de famille» — en l'occurrence la Coupe du monde — pour financer cet objectif.

Si le projet d'Infantino a, pour l'heure, été enterré, l'UEFA estime que le dossier est loin d'être clos. «Cette proposition a été abandonnée. Mais le travail visant à rétablir la confiance dans la FIFA ne fait que commencer.»


Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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