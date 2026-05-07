Trop chers les billets du Mondial? Donald Trump lance une pique à son ami Gianni Infantino, estimant que les tarifs pour assister à la Coupe du monde sont bien trop élevés. «Je ne paierais pas ça, pour être honnête», a-t-il déclaré.

Donald Trump s'est dit surpris par le prix d'une place à plus de 1000 dollars pour le premier match des Etats-Unis au Mondial 2026. Le président américain a déclaré au New York Post qu'il «ne paierait pas» cette somme pour assister à la rencontre.

«Je n'étais pas au courant de ce montant», a déclaré Donald Trump, interrogé mercredi soir par le tabloïd sur le prix des places pour le match contre le Paraguay le 12 juin à Los Angeles. La moins chère est affichée à 1940 dollars (1510 CHF) sur le site de vente de la FIFA, et à 1150 dollars (895 CHF) sur la plateforme de revente de la FIFA.

«J'aimerais bien y être mais je ne paierais pas ça, pour être honnête», a-t-il ajouté, alors que le président de la FIFA, Gianni Infantino, a défendu mardi la tarification pour l'événement qui reflète selon lui le «marché» nord-américain. Le patron de la FIFA a aussi rappelé que 25% des billets pour la phase de groupe coûtaient moins de 300 dollars, soit environ 230 francs suisses.

Cinq millions de billets vendus

Le président américain a également suggéré que le gouvernement pourrait se pencher sur le prix des billets, jugé exorbitant par les supporters qui ont porté plainte contre la FIFA devant la Commission européenne. «Je n'ai pas vu ça mais il faudrait que je me penche dessus», a-t-il dit. «J'aimerais que les gens qui ont voté pour moi puissent y aller. Si les gens du Queens et de Brooklyn qui aiment Donald Trump ne peuvent pas assister aux matches je serais déçu mais en même temps c'est un succès incroyable», a expliqué l'ancien magnat de l'immobilier originaire de New York.

«Je sais que le tournoi a un énorme succès, il bat tous les records et la FIFA n'a jamais connu ça», a assuré Donald Trump, un peu plus d'un mois avant le coup d'envoi du tournoi hors norme co-organisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet (48 équipes, 104 matches).

La FIFA a vendu environ cinq millions de billets sur les sept millions disponibles et une nouvelle phase de vente «de dernière minute» s'est ouverte ce jeudi sur le site officiel de l'instance. D'autres billets continueront d'être mis en vente de manière régulière jusqu'à la finale du 19 juillet, selon l'instance mondiale.