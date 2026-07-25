Fabian Rieder, la star de l'équipe nationale, s'est fiancé

Fabian Rieder est au septième ciel. Pendant les vacances, la star de l'équipe nationale a demandé en mariage sa petite amie. Et elle a dit oui!

Ramona Bieri

Deux semaines après l'élimination de la Suisse en quarts de finale de la Coupe du monde, les internationaux profitent de vacances bien méritées en compagnie de leurs proches. Pour Fabian Rieder, ce séjour restera gravé à jamais dans les mémoires. Le milieu de terrain de 24 ans a demandé en mariage sa compagne de longue date, Lea Lehmann, lors de leurs vacances en Crète. Une demande à laquelle elle a répondu par un grand «oui».

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«J'ai trouvé l'amour de ma vie», écrit Lea Lehmann sur Instagram. En plus de partager plusieurs clichés de cette demande en mariage, elle dévoile fièrement sa bague de fiançailles.

Les félicitations n'ont pas tardé à affluer, notamment de la part de plusieurs coéquipiers de Rieder en équipe de Suisse. «Félicitations», écrit Christian Fassnacht en commentaire. Zeki Amdouni, Silvan Widmer et Breel Embolo ont eux aussi salué l'heureux événement.

Ensemble avant même le premier contrat professionnel

Fabian Rieder et Lea Lehmann sont en couple depuis sept ans et demi. Ils n'avaient que 16 et 17 ans lorsqu'ils sont tombés amoureux, bien avant que le Bernois ne signe son premier contrat professionnel avec Young Boys.

Aujourd'hui, le couple vit à Augsbourg, où Fabian Rieder évolue sous les couleurs du club de Bundesliga.

Le joueur semblait convaincu depuis longtemps que Lea était la femme de sa vie. En mai dernier, il confiait au magazine Schweizer Illustrierte: «Lea est la partenaire de ma vie, cela ne fait aucun doute.»

À l'époque déjà, les deux amoureux évoquaient leur avenir commun. «Nous avons tous les deux très envie de fonder une famille. Mais, pour l'instant, nous profitons encore de notre vie à deux.» Une nouvelle étape vient désormais de s'ajouter à leur histoire: celle des fiançailles.



