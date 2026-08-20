Les fans de football du monde entier appellent Gianni Infantino à quitter la présidence de la FIFA. Ils dénoncent sa gestion et réclament plus de transparence et une réforme structurelle de l'organisation.

ATS Agence télégraphique suisse

Une coalition d'organisations de supporters appelle au départ du patron de la FIFA Gianni Infantino après son projet avorté d'ouverture à des investisseurs privés. Les fans demandent aussi une «réforme fondamentale» de l'instance mondiale du football.

«Le football appartient aux personnes qui remplissent les stades, suivent leurs clubs et sélections à travers triomphes et chagrins. Pourtant un homme semble considérer qu'il est plus important», écrivent les organisations européenne, africaine et nord-américaine de supporters, ainsi qu'une quarantaine d'associations nationales.

«Gianni Infantino a trahi la fonction et le football»

Dans une pétition sur la plateforme Change.org, les signataires réclament la démission de Gianni Infantino, estimant que son projet de société commerciale révélé cet été «n'est que l'aboutissement d'une série d'attaques» menées par le dirigeant italo-suisse, toujours en lice pour un nouveau mandat le 18 mars prochain.

«De son implication clandestine dans la Superligue européenne (un projet de compétition privée déjoué en 2021, ndlr) au projet avorté de Coupe du Monde tous les deux ans, de la politique tarifaire exorbitante pour le Mondial 2026 à la culture d'intimidation et de pouvoir personnel qu'il a développée au sein du football international, Gianni Infantino a trahi sa fonction et le football dans son ensemble», accusent les représentants des supporters.

Au-delà de son cas personnel, ils estiment qu'«écarter un individu ne suffira pas, en soi, à réparer les dégâts», exigeant «une transparence totale autour des décisions majeures» de la FIFA, ainsi qu'une «implication» des parties prenantes et des mécanismes de contrôle de l'exécutif.

Présidence tournante

«Si les présidents de la FIFA deviennent fous à la minute où ils sont élus, ça ne sert à rien de repartir pour un cycle de 10 ans aboutissant exactement au même point. Pour éviter un pétage de plomb de cette envergure, il faut une réforme en profondeur», souligne Ronan Evain, directeur exécutif de Football Supporters Europe.

Selon plusieurs sources, l'UEFA n'a pas d'adversaire à opposer à Gianni Infantino. Elle travaillerait à une proposition de présidence tournante de la FIFA, alternée entre les confédérations, à l'image de celle de l'Union européenne. «Puisqu'ils n'ont pas de candidat, autant faire sauter le système», résume Ronan Evain, jugeant l'idée «intéressante» pour limiter la concentration des pouvoirs.