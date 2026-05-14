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«Ils représentent le peuple»
L'Iran se rendra à la Coupe du monde «pour le sang des martyrs»

L'Iran a organisé mercredi une cérémonie d'adieu pour son équipe nationale de football avant le Mondial. «Pour le sang des martyrs, chantez l'hymne national avec fermeté et sans hésitation», pouvait-on lire sur une pancarte. Sa participation reste entourée de questions.
Publié: il y a 40 minutes
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Les supporters iraniens ont dit au revoir à leur équipe.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

L'Iran a organisé mercredi une cérémonie d'adieu pour son équipe nationale de football. Sa participation dans un mois à la Coupe du monde 2026 organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique reste toutefois entourée d'incertitudes.

Vêtus de survêtements rouges et noirs, les joueurs montés sur une scène dressée sur la place Enghelab (révolution), au coeur de Téhéran, ont été acclamés par la foule, selon des images diffusées par la télévision d'Etat.

Le sélectionneur iranien Amir Ghalenoei et le président de la fédération iranienne de football, Mehdi Taj, étaient présents.

Photo: AFP

«Les joueurs de l'équipe nationale à la Coupe du monde représenteront le peuple, les combattants du pays, le guide (suprême Mojtaba Khamenei, ndlr) et le pays», a déclaré M. Taj.

«Notre équipe nationale est une équipe nationale de football en temps de guerre», a-t-il ajouté, affirmant qu'elle serait un «pilier d'autorité et de résistance».

«Pour le sang des martyrs»

Dans la foule, des personnes agitaient des drapeaux et entonnaient chants et slogans, certaines brandissant des pancartes et des photos de l'ancien guide suprême Ali Khamenei, tué lors des attaques américano-israéliennes contre l'Iran qui ont déclenché la guerre au Moyen-Orient fin février.

«Pour le sang des martyrs, chantez l'hymne national avec fermeté et sans hésitation», pouvait-on lire sur une pancarte.

La participation de l'Iran au tournoi, prévu du 11 juin au 19 juillet, reste entourée d'incertitudes depuis le déclenchement de la guerre. Mais la FIFA martèle depuis des semaines que l'équipe prendra part au tournoi aux Etats-Unis.

L'Iran, qui doit être basé à Tucson, en Arizona, affrontera la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l'Egypte dans le groupe G. Les Iraniens doivent rencontrer d'abord les Néo-Zélandais, le 15 juin à Los Angeles.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
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0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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