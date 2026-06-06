Il est là! Trois jours après tout le monde, mais iil est là. Ce vendredi soir, aux alentours de 20h, Breel Embolo a retrouvé ses coéquipiers de l'équipe de Suisse à San Diego. Pas de quoi remettre en cause sa participation au premier match de la Coupe du monde.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ouf! Breel Embolo commençait à trouver le temps très long seul à Zurich depuis mardi matin, même si l'ASF ne l'a évidemment pas laissé livré à lui-même, obligé de dormir dans l'hôtel «capsule» de l'aéroport de Kloten en attendant que son visa soit validé. L'attaquant était en effet accompagné et devait suivre un programme concocté par Eduardo Parra Garcia, le «head of performance» de la Nati.

«Il avait des consignes, bien sûr. Dès qu'on a compris qu'il ne pourrait pas monter dans l'avion avec nous mardi, on a mis sur pied un programme de remplacement. La situation est très particulière, mais on a fait au mieux. Il avait des exercices à faire, basés sur la course, le renforcement, la prévention, tout en essayant déjà de s'adapter au décalage horaire», explique l'Espagnol, qui se réjouissait, comme tout le staff de la Nati, de voir l'attaquant en vrai vendredi soir à l'hôtel Fairmont à San Diego.

Douze heures d'avion bien encaissées

Il était à peu près vingt heures lorsque Breel Embolo a pu être accueilli par Murat Yakin sur le parvis de l'hôtel et les deux hommes arboraient un large sourire. L'avant-centre avait visiblement bien encaissé les douze heures d'avion et avait bien sûr déjà appris que son coach ne le ferait pas jouer samedi à 12h (21n en Suisse) face à l'Australie. «Ce ne serait pas raisonnable», avait expliqué le sélectionneur plus tôt dans la journée, allant même jusqu'à dire que le faire jouer quelques heures à peine après être sorti de l'avion, sans entraînement collectif dans les jambes n'aurait «aucun sens», ce qui se comprend parfaitement.

L'avant-centre s'est exprirmé officiellement à son arrivée à l'hôtel, sans s'épancher sur ces aspects. Il a simplement souhaité adresser «un grand merci pour le soutien, en particulier à l'ASF et à la FIFA». Avant d'assurer se «concentrer désormais pleinement sur nos objectifs sportifs avec la Nati.»

1:20 Coup d'envoi samedi à 12h: La Nati prépare Suisse-Australie à San Diego

Contrarié par l'absence de son meilleur avant-centre, mais pas du tout abattu, Murat Yakin profitera de ce match face à l'Australie pour tester Zeki Amdouni, Cédric Itten ou Noah Okafor en pointe (et pourquoi pas Dan Ndoye, même?). Breel Embolo aura lui une semaine entière pour être compétitif face au Qatar, ce qu ine fait aucun doute, selon Eduardo Parra Garcia. «Il sera prêt à 100% pour le premier match», a assuré le spécialiste de la préparation physique.

Ce n'est de toute façon pas la première fois que Breel Embolo doit s'adapter aux circonstances. Certes, il n'avait jamais connu pareil problème de visa, mais il n'est pas inutile de rappeler que, voilà deux ans, sa préparation pour l'Euro avait été tout sauf optimale, ce que beaucoup de monde a oublié deux ans après. Sérieusement blessé avec Monaco, il n'avait retrouvé les terrains qu'en avril, avant d'être victime de problèmes musculaires dans la foulée.

Il a débuté l'Euro 2024 sur le banc

Il n'avait ainsi joué aucun des deux matches de préparation avec la Nati en juin, juste avant le début de la compétition. Remplaçant lors des deux premiers chocs face à la Hongrie (un but en fin de match) et contre l'Ecosse, il n'avait retrouvé sa place de titulaire que lors de la troisième rencontre. Et dès lors, il a été absolument étincelant sous le maillot de la Nati, marquant dix fois en vingt-deux sélections.

Cette fois, l'affaire est bien moins grave et ce ne sont pas quatre jours d'entraînement individuel qui vont changer quoi que ce soit à sa condition physique. Breel Embolo est bel et bien là, et il sera titulaire vendredi contre le Qatar à San Francisco. Murat Yakin en a souri d'ailleurs ce vendredi, à sept jours du coup d'envoi. «J'ai toujours un plan B et un plan C en tête, car il peut tout se passer. Mais j'ai toujours été confiant sur le fait que Breel allait nous rejoindre.» C'est désormais le cas.