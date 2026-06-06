Noah Okafor: «Avec cette interview, je veux tourner la page»

Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur Noah Okafor ces derniers mois. L'attaquant de 26 ans répond aux critiques en profondeur dans cet entretien exclusif avec Blick et espère bien jouer un rôle en vue lors de la Coupe du monde. Sans rien réclamer.

Tobias Wedermann et Toto Marti

Noah Okafor est de retour! Alors que Breel Embolo vient à peine de sortir de l'avion et que Ruben Vargas est blessé, l'attaquant de Leeds pourrait avoir une carte à jouer samedi contre l'Australie (coup d'envoi à 21h en Suisse). Il devrait avoir l'occasion de prouver qu'il est redevenu une option crédible pour la Nati, plusieurs mois après ses excuses publiques et sa réintégration.

Noah Okafor, il y a quelques mois encore, la Coupe du monde semblait très lointaine pour vous. Mais vous êtes là... et bien lä Comment vous sentez-vous?

Noah Okafor: C'est un sentiment extraordinaire, qui me rend très fier. Chaque footballeur rêve de pouvoir représenter son pays lors d'une Coupe du monde. Je me réjouis énormément.

Comment avez-vous réagi lorsque le nom de Murat Yakin est apparu sur votre téléphone portable il y a deux semaines et qu'il vous a annoncé que vous étiez dans la liste?

C'était formidable, une grande émotion! Je suis très heureux que l'entraîneur me donne cette chance et qu'il ait été possible de discuter et de clarifier certains sujets.

Murat Yakin est venu assister à votre match contre Nottingham. Vous avez ressenti de la pression? Du style: «C'est ma dernière chance pour la Coupe du monde?»

Le plus important, c'est que j'ai pu aider l'équipe en marquant un but lors de ce match. J'ai fait abstraction du contexte et de sa visite jusqu'au coup de sifflet final. Et après, j'ai eu un échange très ouvert et honnête avec lui.

L'échange que vous avez toujours souhaité? Vous aviez été très critique en automne envers Murat Yakin, en lui reprochant un manque de communication à votre égard...

Tout ce que je peux dire, c'est que cela m'a sincèrement touché que la délégation de l'ASF me rende visite à Leeds et me donne la chance de m'expliquer. Et surtout de clarifier certains points.

On vous a parfois reproché, notamment à l'Euro 2024, d'avoir eu un comportement inadéquat.

C'est sûr que je ne referais pas tout de la même manière. Aussi bien en équipe nationale qu'en club d'ailleurs. On a beaucoup écrit et parlé à ce sujet. Je n'ai pas toujours trouvé tout les articles justes ou conformes à la vérité. Mais avec cette interview aujourd'hui, je veux aussi pouvoir tourner la page et laisser ces choses négatives dans le passé.

Qu'avez-vous changé dans votre attitude?

J'ai beaucoup parlé avec mon entourage et ma famille pour aller dans la bonne direction. Quand quelque chose ne se passait pas comme je le voulais ou que je ne jouais pas, je devenais frustré et mon attitude corporelle n'était pas la bonne.

Et maintenant?

Je ne me concentre plus que sur mon travail et mes performances. Je suis à fond chaque jour, je m'améliore constamment pour ne rien avoir à me reprocher à la fin de la journée. C'est sur cela que je concentre mon énergie et cela fonctionne très bien.

Ces dernières années, vous avez fait l'objet de nombreuses remarques négatives. Par exemple, lorsque vous êtes venus habillé en Louis Vuitton lors de votre transfert avorté à Leipzig. Vous le comprenez?

Je travaille dur et j'ai renoncé à beaucoup de choses dans ma carrière pour le football. Je sais d'où je viens, d'où vient mon père au Nigeria. Une vie sans richesse, sans luxe. Je sais ce que c'est que de grandir avec peu de choses. Mon travail de footballeur me permet maintenant de m'offrir certaines choses, mais aussi de les offrir à ceux que j'aime.

Comme les montres ou les voitures.

Les bijoux, les montres et les voitures me fascinent depuis que je suis petit. Maintenant, je peux me les offrir. Je suis d'avis que chacun devrait être libre de s'offrir de temps en temps ce dont il a envie avec l'argent qu'il gagne, et je souhaite pouvoir le faire - sans être jugé.

Mais pouvez-vous comprendre que le fait d'afficher publiquement ce luxe peut choquer?

J'ai certainement appris à être plus discret. Mais je ne veux pas non plus me cacher, je veux être authentique vis-à-vis de l'extérieur. Je ne fais ça pour me vanter.

Maintenant que la situation est apaisée, quelle est votre relation avec Murat Yakin?

De mon point de vue, elle est très bonne. Dans la vie, il y a parfois des désaccords ou des conflits, mais j'ai appris combien il est important de les résoudre. Je suis très heureux que Murat Yakin m'accorde cette confiance pour que je puisse aider l'équipe avec mes qualités.

Comment l'équipe vous a-t-elle accueillie après vos paroles?

Je pense que je m'entends bien avec tout le monde et qu'ils sont également heureux de m'avoir à nouveau dans l'équipe. Je pense que je peux aider avec mes qualités sur le terrain, mais aussi dans la vie de groupe. Je suis un type vraiment drôle, vous savez (rires).

Le capitaine Granit Xhaka aurait également joué un rôle dans votre retour en équipe nationale.

Je suis très proche de Granit, je suis toujours en contact avec lui et j'ai également eu de bonnes discussions sur ma situation en équipe nationale. Il a accumulé beaucoup d'expérience au cours de sa grande carrière. Je suis reconnaissant d'avoir pu profiter de ses conseils.

Quelle image avez-vous de l'équipe, vous qui l'avez quittée plus d'une année?

Une équipe qui a encore progressé individuellement, mais aussi collectivement. La qualité est vraiment extrêmement élevée et l'ambiance est sensationnelle. J'ai confiance en cette équipe nationale et je pense que nous pouvons apporter beaucoup de joie aux fans en Suisse.

Comment se porte votre mollet? Quand pourrez-vous jouer?

Tout va bien. Ce n'était rien de grave, mais nous avons défini un plan clair. Au début de la préparation à Saint-Gall, je devais me ménager un peu afin d'être à 100% avec l'équipe aux Etats-Unis.

Avez-vous déjà discuté de votre rôle au sein de l'équipe?

Murat est l'entraîneur et c'est lui qui décide. S'il me donne ma chance, je dois la saisir et aider l'équipe. Je veux tout donner pour la Suisse, que ce soit pendant dix secondes, dix minutes ou plus. Croyez-moi, je suis prêt à donner tout ce que mon corps peut donner pour ce pays.

Vous avez également tout donné pour votre club, Leeds, en étant titulaire la majeure partie de la saison et en allant chercher le maintien. De quoi être fier, non?

Je dirais que c'est une super saison jusqu'à présent. J'ai pu évoluer mentalement et physiquement, je suis en bonne santé et j'ai retrouvé un grand plaisir à jouer au football, ce qui s'est vu dans mes performances. Mais je ne suis pas encore satisfait, j'aimerais transformer cette super saison en une saison parfaite avec la Coupe du monde.

Comment s'est passée votre arrivée en Premier League, considérée comme le meilleur championnat du monde?

Le football en Angleterre est très intense. Tu ne peux jamais te permettre de te relâcher ne serait-ce que quelques secondes. Vous n'imaginez pas à quel point les cinq ou six premiers matches ont été éprouvants pour moi (rires).

Huit buts en Premier League, c'est un record pour un joueur suisse, à égalité avec Xherdan Shaqiri (Stoke). Que signifie cette statistique pour vous? Auriez-vous aimé en marquer un de plus pour le dépasser?

Bien sûr que je voulais en marquer un de plus, mais nous avons décidé avec le staff de ne plus prendre de risques en cette fin de saison, une fois le maintien assuré. Peut-être que j'arriverai à dépasser Xherdan la saison prochaine.

Vous n'avez pas eu une période facile au sein du grand AC Milan. Le transfert à Leeds était-il le pas en arrière nécessaire pour en faire deux en avant?

Je me suis cru capable de faire le pas vers l'AC Milan en 2023. Mais tout ne se passe pas toujours comme prévu dans le football. Je n'ai jamais eu la possibilité de me mettre dans le rythme, d'enchaîner les matches. C'est pourquoi la signature à Leeds a été importante. J'ai senti la confiance de l'entraîneur et je suis monté en puissance.

De la belle ville de Milan et du style de vie italien au nord de l'Angleterre. Un choc culturel?

Non. Leeds est une belle ville, mais le cliché typiquement anglais est vrai: Il pleut beaucoup. Et le trajet pour rentrer chez moi et retrouver ma famille était bien sûr nettement plus court depuis Milan.

Malgré cela, vous avez souvent reçu la visite de vos frères Isaiah et Elijah à Leeds.

Ce n'est plus un secret pour personne: mes deux frères sont ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Le fait qu'ils soient souvent à Leeds pour me soutenir a été un facteur déterminant de mes performances et de mon bien-être.

Quelle a été leur importance dans les moments compliqués?

Enorme, sans aucun doute. J'ai appris que c'est surtout dans les moments difficiles ou les phases difficiles qu'il est important d'être fort mentalement si l'on veut atteindre le sommet. J'y parviens désormais beaucoup mieux - et mes frères y sont pour beaucoup.

Combien de billets pour la Coupe du monde avez-vous organisés pour votre famille et vos amis?

Mes frères et leurs amies, ma sœur et son partenaire, mon entraîneur personnel, mes meilleurs potes - je crois que j'ai organisé le voyage, pas seulement les billets, pour 12 personnes au total. Je suis très heureux qu'ils soient là.

Quel article aimeriez-vous lire après la Coupe du monde?

L'équipe nationale suisse écrit l'histoire et Noah Okafor y a contribué.