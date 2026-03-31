Gianni Infantino veut voir l'Iran à la Coupe du monde.

L'Iran ne veut pas jouer ses matches de la Coupe du monde aux Etats-Unis, mais le président de la FIFA Gianni Infantino assure ne pas avoir de «plan B, C ou D».

Dominik Mani

Depuis les attaques menées contre l’Iran par les États-Unis et Israël, la participation de la sélection iranienne à la Coupe du monde suscite des interrogations. Les Iraniens souhaiteraient disputer leurs matches au Mexique, mais la FIFA n’a, jusqu’à présent, pas donné suite à cette demande.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino (56 ans), s’est exprimé sur la situation. «Nous voulons que l’Iran joue, et l’Iran jouera la Coupe du monde. Il n’y a pas de plan B, C ou D: il n’y a qu’un plan A», a déclaré le Haut-Valaisan dans un entretien accordé à la chaîne mexicaine N+ Univision.

Le dirigeant a souligné que la sélection iranienne représente l’ensemble du peuple, qu’il vive dans le pays ou à l’étranger. Il s’est dit favorable à sa participation au tournoi et a assuré que la FIFA mettrait tout en œuvre pour que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions possibles. Il a toutefois reconnu que la situation restait extrêmement complexe.

Une semaine et demie plus tôt, le président de la fédération iranienne, Mehdi Tadj, avait déjà indiqué, selon l’agence de presse nationale Irna, qu’un boycott des États-Unis était envisagé — mais pas celui de la Coupe du monde. Aucun détail supplémentaire n’a été fourni.