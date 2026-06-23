Pour son sixième Mondial, Cristiano Ronaldo a été titularisé contre l'Ouzbékistan. Ovationné par ses supporters, il a inscrit deux buts pour faire taire les critiques.

AFP Agence France-Presse

Le capitaine Cristiano Ronaldo a été titularisé pour la deuxième rencontre du Portugal contre l'Ouzbékistan au Mondial 2026, mardi à Houston, où les supporters l'ont très chaudement applaudi, malgré une prestation décevante au match précédent.

L'attaquant de 41 ans, meilleur buteur de l'histoire du Portugal (143 buts avant la rencontre), a été critiqué pour son influence quasiment inexistante contre la République démocratique du Congo (1-1), qu'il a disputé en intégralité.

Sixième Coupe du monde

Le quintuple Ballon d'or, exilé depuis 2023 dans le riche mais peu réputé championnat saoudien, est entré mardi comme toujours en premier sur la pelouse, suivi par ses coéquipiers, et il a été applaudi avec ferveur à chaque fois que son visage apparaissait sur les écrans géants.

Une énorme clameur a également accompagné son nom au moment de l'annonce de l'équipe, une demi-heure avant le coup d'envoi. «C'est sa sixième Coupe du monde, c'est un joueur qui défend son pays et joue pour lui depuis longtemps, il veut vraiment continuer à progresser, à aider l'équipe et c'est vraiment un modèle pour nous», l'avait défendu la veille Roberto Martinez.

Dixième but au Mondial

Le capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo, est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer lors de six Coupes du monde. Il a ouvert le score dès la 6e contre l'Ouzbékistan mardi à Houston. Avant de rééditer à la 37e.

L'attaquant de 41 ans, critiqué après le premier match du tournoi américain contre la République démocratique du Congo (1-1), a mis les 144e et 145e buts de sa carrière internationale, portant son total à dix unités en Coupe du monde (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 et 2026).

Il a parfaitement repris, d'une volée équilibrée, un centre de Joao Cancelo (6e) deux minutes après avoir manqué une reprise sur un centre du défenseur parisien Nuno Mendes (4e). Les très nombreux supporters portugais présents dans le stade de Houston ont explosé de joie et poussé un puissant «Suiii», le cri qui accompagne chaque but de la star aux cinq Ballons d'or. Ils ont pu rééditer à la 36e, quand «CR7» pouvait inscire, tout en finesse, son deuxième but de la rencontre.

L'avant-centre aux 145 buts en 230 sélections, un record national, restait sur dix matches sans marquer dans un tournoi majeur, une série qui a commencé après son but contre le Ghana au début du Mondial 2022. Sa prestation très terne en ouverture de l'édition 2026 lui avait valu de très nombreuses critiques, certains observateurs estimant qu'il n'avait plus sa place parmi les titulaires.