Après l'élimination du Portugal face à l'Espagne et après avoir maintenu Cristiano Ronaldo sur le terrain de manière incompréhensible, Roberto Martinez a indiqué qu'il quittait la sélection. Peu de monde le regrettera entre Braga et Faro.

AFP Agence France-Presse

Le sélectionneur Roberto Martinez, en fin de contrat avec le Portugal, a confirmé que le huitième de finale du Mondial 2026 perdu contre l'Espagne (1-0), lundi, était son dernier match à la tête de la Seleçao.

«Oui c'est vrai, c'était mon dernier match avec l'équipe du Portugal», a-t-il confirmé en conférence d'après-match.

«Je veux remercier le peuple portugais parce que ça a été une période incroyable, une source de fierté. Quelque chose que je ne peux pas exprimer avec des mots, toute cette force, cette énergie que nous avons reçues de tous les supporters, de tout le peuple portugais, c'était incroyable», a-t-il ajouté.

L'Espagnol, arrivé en janvier 2023, a mis en avant la Ligue des nations gagnée en 2025 et les «records» en matière de buts marqués durant son mandat.

«Je pense que c'est la fin d'un cycle, c'est important d'avoir une voix différente», a dit le sélectionneur, dont le contrat expire cet été. «Nous n'avons pas gagné la Coupe du monde, cela n'aurait pas de sens de continuer». Il s'est dit «triste parce qu'on a perdu, mais super fier de mes joueurs».

«Nous avons perdu un match contre l'un des favoris, on a regardé l'Espagne dans les yeux. On a très bien défendu et on a joué vers l'avant aussi. Cela se joue sur des détails, le ballon a touché la barre transversale» sur un tir de Nuno Mendes, a-t-il rappelé.

Un discours d'adieu surréaliste

«Nous avons essayé de gagner jusqu'à la dernière minute, les joueurs ont été formidables, exemplaires. Au football comme dans la vie c'est ce qui fait de vous un gagnant», a-t-il ajouté.

Il a tenu à saluer l'attitude de Cristiano Ronaldo durant son mandat. «Il a été un capitaine exemplaire pendant les trois ans et demi où j'étais là, pas seulement en matière de buts marqués. Il s'est investi chaque jour, c'est un modèle».

Une gestion incompréhensible

Roberto Martinez a été questionné sur son choix, très critiqué, de maintenir le vétéran de 41 ans jusqu'au bout du match, malgré un rendement faible.

«Ce n'est pas un jour facile pour analyser» mais l'équipe avait «besoin de son expérience», a-t-il répondu. Sa doublure Gonçalo Ramos serait probablement rentré en prolongation pour apporter son «énergie», a-t-il ajouté.