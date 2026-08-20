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Huit villes hôtes en 2027
La finale de la Coupe du monde féminine aura lieu au Maracana

Le mythique stade Maracana de Rio de Janeiro accueillera le match d'ouverture et la finale de la Coupe du monde féminine 2027, a confirmé la FIFA. Ce sera la première fois que l'événement se déroulera en Amérique du Sud.
Publié: il y a 18 minutes
Le Maracana, l'un des stades les plus mythiques de la planète football avec le stade Azteca, Wembley, Luzhniki, la Bombonera et San Siro.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Outre la finale, le stade Maracana de Rio de Janeiro accueillera le match d'ouverture de la Coupe du monde féminine de football 2027 au Brésil (24 juin-25 juillet). La FIFA l'a annoncé jeudi.

Il n'y avait guère de suspense tant l'enceinte est de loin la plus prestigieuse des huit villes hôtes. Les autres rencontres se dérouleront à Brasilia, Porto Alegre, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza et Sao Paulo. La FIFA avait déjà annoncé en mai 2025 que le stade mythique carioca accueillerait le dernier match du Mondial 2027.

Selon la FIFA, le Maracana deviendra le troisième stade seulement à accueillir à la fois une finale du Mondial masculin (en 2014) et du Mondial féminin, après le stade Rasunda de Solna en Suède (1958 et 1995), aujourd'hui démoli, et le Rose Bowl de Pasadena, aux États-Unis (1994 et 1999).

Il faudra massivement voyager en avion

Trente-deux sélections (dont la Suisse?) participeront à ce premier Mondial féminin en Amérique du Sud, disputant au total 64 rencontres, avant l'élargissement à 48 équipes prévu en 2031. Seule en lice, la candidature commune des Etats-Unis, du Mexique, du Costa Rica et de la Jamaïque pour 2031 doit être confirmée à l'automne par un Congrès extraordinaire de la FIFA, pas encore prévu à l'agenda.

Préféré en mai 2024 à un attelage Allemagne/Pays-Bas/Belgique compact et 100% accessible en train, le Brésil présente des sites hôtes nettement plus éloignés et uniquement accessibles en avion pour les équipes comme pour leurs supporters.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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