Le mythique stade Maracana de Rio de Janeiro accueillera le match d'ouverture et la finale de la Coupe du monde féminine 2027, a confirmé la FIFA. Ce sera la première fois que l'événement se déroulera en Amérique du Sud.

La finale de la Coupe du monde féminine aura lieu au Maracana

La finale de la Coupe du monde féminine aura lieu au Maracana

ATS Agence télégraphique suisse

Outre la finale, le stade Maracana de Rio de Janeiro accueillera le match d'ouverture de la Coupe du monde féminine de football 2027 au Brésil (24 juin-25 juillet). La FIFA l'a annoncé jeudi.

Il n'y avait guère de suspense tant l'enceinte est de loin la plus prestigieuse des huit villes hôtes. Les autres rencontres se dérouleront à Brasilia, Porto Alegre, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza et Sao Paulo. La FIFA avait déjà annoncé en mai 2025 que le stade mythique carioca accueillerait le dernier match du Mondial 2027.

Selon la FIFA, le Maracana deviendra le troisième stade seulement à accueillir à la fois une finale du Mondial masculin (en 2014) et du Mondial féminin, après le stade Rasunda de Solna en Suède (1958 et 1995), aujourd'hui démoli, et le Rose Bowl de Pasadena, aux États-Unis (1994 et 1999).

Il faudra massivement voyager en avion

Trente-deux sélections (dont la Suisse?) participeront à ce premier Mondial féminin en Amérique du Sud, disputant au total 64 rencontres, avant l'élargissement à 48 équipes prévu en 2031. Seule en lice, la candidature commune des Etats-Unis, du Mexique, du Costa Rica et de la Jamaïque pour 2031 doit être confirmée à l'automne par un Congrès extraordinaire de la FIFA, pas encore prévu à l'agenda.

Préféré en mai 2024 à un attelage Allemagne/Pays-Bas/Belgique compact et 100% accessible en train, le Brésil présente des sites hôtes nettement plus éloignés et uniquement accessibles en avion pour les équipes comme pour leurs supporters.