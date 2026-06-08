Manuel Akanji n'était-il «pas assez suisse» pour VW?

Manuel Akanji accuse un ancien partenaire de discrimination dans un documentaire, révélant qu’un contrat de sponsoring n'avait pas été prolongé en 2020 car il ne semblait pas «suffisamment suisse». Le groupe AMAG, dont il est question, lui a depuis présenté ses excuses.

Tobias Wedermann

Il y a une semaine encore, Murat Yakin se réjouissait de pouvoir préparer cette Coupe du monde sans être parasité par des affaires extra-sportives. Depuis, la situation a radicalement changé. Après le cafouillage autour de l'entrée de Breel Embolo aux États-Unis, finalement réglé avec l'arrivée de l'attaquant sur le sol américain, la Nati se retrouve désormais confrontée à une polémique bien plus sensible, liée à des accusations de discrimination visant l'un de ses cadres, Manuel Akanji.

Dans la série documentaire «The Belonging», le défenseur central porte de graves accusations à l'encontre d'un ancien partenaire commercial. Selon lui, un contrat de sponsoring privé n'aurait pas été prolongé en 2020 pour une raison choquante: «On m'a fait comprendre que je ne paraissais pas suffisamment suisse et que je ne correspondais pas à l'image du Suisse auprès de leur public cible», explique le joueur de l'Inter.

Amag évoque un malentendu

Vendredi, une enquête de la SRF a révélé que l'entreprise visée était Volkswagen Suisse. Partenaire de longue date de l'équipe nationale, la marque allemande était également liée à Manuel Akanji par un contrat personnel de deux ans.

Interrogé dans l'émission «10vor10», le groupe Amag, importateur général de Volkswagen en Suisse, a toutefois rejeté toute accusation de discrimination et évoqué un malentendu. «Nous n'avons jamais eu de contact direct avec Manuel Akanji en 2020, mais uniquement avec son management. Nous ignorons ce qui a pu être communiqué entre son entourage et le joueur et ne pouvons exclure un malentendu», explique l'entreprise.

Une rencontre à Lausanne

Cette version soulève toutefois une question: si tout n'était qu'un malentendu, pourquoi Volkswagen a-t-il présenté ses excuses à Manuel Akanji?

Selon les informations de Blick, un échange a eu lieu à l'automne 2025 entre le défenseur de la Nati et des représentants du marketing de Volkswagen. Plusieurs sources confirment que le constructeur automobile a présenté ses excuses au joueur, cinq ans après les faits, à l'issue d'une discussion destinée à clarifier la situation.

Le déclencheur aurait été la possibilité offerte à Volkswagen de réagir aux accusations formulées dans «The Belonging». Bien que l'entreprise ait renoncé à prendre publiquement position, elle aurait immédiatement demandé une rencontre avec Manuel Akanji. Celle-ci se serait tenue en novembre dernier, lors d'un rassemblement de l'équipe nationale à Lausanne.

Le rôle de l'ASF interroge aussi

Volkswagen n'est pas la seule institution dont l'attitude soulève des interrogations. Selon les informations de Blick, au moins une personne active dans les départements marketing et sponsoring de l'Association suisse de football était au courant de l'affaire.

Aujourd'hui encore, l'ASF peine à comprendre pourquoi les accusations de discrimination touchant l'un de ses joueurs les plus importants n'ont pas été traitées avec davantage de sensibilité. Ce n'est qu'en 2025, lorsque le responsable des médias Adrian Arnold a été informé de la préparation du documentaire, que l'alerte aurait véritablement été donnée au sein de la Maison du football.

La position de l'ASF

Contactée par Blick, l'ASF assure que le différend a été réglé entre les différentes parties et considère le dossier comme clos. Une position qui correspond également à celle de Manuel Akanji, telle qu'elle apparaît dans le documentaire.

À l'approche de la Coupe du monde, la fédération souhaite désormais tourner la page. «L'essentiel était que Manuel Akanji et son ancien sponsor puissent clarifier cette affaire dans le cadre d'un dialogue direct. C'est désormais le cas. Les conditions étaient ainsi réunies pour poursuivre notre collaboration», explique l'ASF.

Reste malgré tout une impression d'inachevé autour d'un dossier qui n'aurait sans doute jamais dû rester aussi longtemps sans réponse.