Avant le quart de finale entre la France et le Maroc, la désignation de l’Argentin Facundo Tello provoque déjà la polémique. La presse française critique la FIFA.

Andri Bäggli

Alors que les discussions autour de l’arbitrage apparaissent généralement après les matches, la presse française a choisi une autre approche avant le quart de finale face au Maroc. Elle s’en prend déjà au trio arbitral dirigé par Facundo Tello ainsi qu’à la FIFA. RMC Sport écrit notamment: «La FIFA n’a honte de rien». Le journal «Le Monde» critique également ce choix. Selon le quotidien, la désignation de l’arbitre argentin s’inscrit dans une série de décisions jugées discutables.

Mais pourquoi une telle colère? Pour la première fois dans ce tournoi, l'entier du corps arbitral provient d’un même pays. Et pas n’importe lequel: l’Argentine, nation championne du monde en titre, titre obtenu face à la France. Les rumeurs vont évidemment bon train. Sur les réseaux sociaux, certains supporters soupçonnent la FIFA de vouloir aider Lionel Messi et l’Argentine à conserver leur titre.

Des joueurs diplomates

Le contexte est d’autant plus sensible que le Français François Letexier avait arbitré le huitième de finale de l’Argentine contre l’Égypte. Un penalty non accordé aux Égyptiens juste avant le 3-2 argentin avait également suscité des discussions. Didier Deschamps a forcément été interrogé à ce sujet en conférence de presse: «Espérons que nos arbitres soient aussi bons que l’équipe de Monsieur Letexier».

De manière générale, le sélectionneur français reste diplomate: «Le Maroc est l’adversaire, pas l’arbitre». Le défenseur du Bayern Munich Dayot Upamecano tient le même discours: «Je ne me concentre pas sur l’identité de l’arbitre. Nous ne l’avons jamais fait. Nous nous concentrons sur le Maroc et nous voulons gagner ce match.»

Le gardien remplaçant Robin Risser ajoute: «Nous ne devons pas devenir paranoïaques. Si ces arbitres sont présents, c’est parce qu’ils ont le niveau pour cette compétition». Une chose est déjà certaine: Facundo Tello sera observé avec une attention extrême et ne pourra pratiquement pas se permettre la moindre erreur. Dans le cas contraire, les théories du complot risquent de continuer à alimenter les débats dans les prochains jours.