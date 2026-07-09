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«La FIFA n'a honte de rien!»
La presse française crie au scandale avant le début de France - Maroc

Avant le quart de finale entre la France et le Maroc, la désignation de l’Argentin Facundo Tello provoque déjà la polémique. La presse française critique la FIFA.
Publié: 18:33 heures
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Dernière mise à jour: il y a 51 minutes
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L'Argentin Facundo Tello arbitrera le quart de finale opposant la France au Maroc.
Photo: Getty Images
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Andri Bäggli

Alors que les discussions autour de l’arbitrage apparaissent généralement après les matches, la presse française a choisi une autre approche avant le quart de finale face au Maroc. Elle s’en prend déjà au trio arbitral dirigé par Facundo Tello ainsi qu’à la FIFA. RMC Sport écrit notamment: «La FIFA n’a honte de rien». Le journal «Le Monde» critique également ce choix. Selon le quotidien, la désignation de l’arbitre argentin s’inscrit dans une série de décisions jugées discutables.

Mais pourquoi une telle colère? Pour la première fois dans ce tournoi, l'entier du corps arbitral provient d’un même pays. Et pas n’importe lequel: l’Argentine, nation championne du monde en titre, titre obtenu face à la France. Les rumeurs vont évidemment bon train. Sur les réseaux sociaux, certains supporters soupçonnent la FIFA de vouloir aider Lionel Messi et l’Argentine à conserver leur titre.

Des joueurs diplomates

Le contexte est d’autant plus sensible que le Français François Letexier avait arbitré le huitième de finale de l’Argentine contre l’Égypte. Un penalty non accordé aux Égyptiens juste avant le 3-2 argentin avait également suscité des discussions. Didier Deschamps a forcément été interrogé à ce sujet en conférence de presse: «Espérons que nos arbitres soient aussi bons que l’équipe de Monsieur Letexier».

De manière générale, le sélectionneur français reste diplomate: «Le Maroc est l’adversaire, pas l’arbitre». Le défenseur du Bayern Munich Dayot Upamecano tient le même discours: «Je ne me concentre pas sur l’identité de l’arbitre. Nous ne l’avons jamais fait. Nous nous concentrons sur le Maroc et nous voulons gagner ce match.»

Le gardien remplaçant Robin Risser ajoute: «Nous ne devons pas devenir paranoïaques. Si ces arbitres sont présents, c’est parce qu’ils ont le niveau pour cette compétition». Une chose est déjà certaine: Facundo Tello sera observé avec une attention extrême et ne pourra pratiquement pas se permettre la moindre erreur. Dans le cas contraire, les théories du complot risquent de continuer à alimenter les débats dans les prochains jours.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
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1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
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1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
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0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
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1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
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-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
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1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
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1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
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1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
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1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
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0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
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1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
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1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
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1
Angleterre
Angleterre
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4
7
2
Croatie
Croatie
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0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
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Panama
3
-4
0
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