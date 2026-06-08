Vladimir Petkovic reste entraîneur de l'équipe nationale algérienne jusqu'en 2028. Cette prolongation de contrat intervient juste avant la première phase finale de Coupe du monde des «Pieds du désert» depuis douze ans.

Gian-Andri Baumgartner

Un quart de finale de Coupe d’Afrique des nations, une première participation à la Coupe du monde depuis 2014 et un gain de 15 places au classement mondial de la FIFA. Le bilan de Vladimir Petkovic à la tête de la sélection algérienne est tout à fait respectable. Peu avant le début de la Coupe du monde, la Fédération algérienne de football (FAF) a donc prolongé le contrat de l’entraîneur suisse jusqu’en juillet 2028.

«Sous la direction de Petkovic, l’équipe nationale s’est renouvelée avec succès grâce à sa qualification pour la Coupe du monde 2026. La Fédération algérienne se réjouit de la continuité à la tête de la sélection nationale, synonyme de stabilité et d’ambitions pour les prochains défis sur la scène internationale», a indiqué la FAF dans un communiqué publié dimanche soir.

Petkovic, qui a dirigé l’équipe de Suisse entre 2014 et 2021, est à la tête de la sélection algérienne depuis février 2024. Depuis lors, les «Fennecs» ont disputé 28 matches pour un bilan de 21 victoires et seulement trois défaites. L’Algérie entamera son aventure en Coupe du monde le 17 juin à 3 heures (heure d’Europe centrale) face au tenant du titre, l’Argentine.