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Juste avant la Coupe du monde
Vladimir Petkovic prolonge avec l'équipe nationale algérienne

Vladimir Petkovic reste entraîneur de l'équipe nationale algérienne jusqu'en 2028. Cette prolongation de contrat intervient juste avant la première phase finale de Coupe du monde des «Pieds du désert» depuis douze ans.
Publié: 10:22 heures
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Vladimir Petkovic prolonge son contrat de sélectionneur de l'Algérie jusqu'en 2028.
Photo: keystone-sda.ch
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Gian-Andri Baumgartner

Un quart de finale de Coupe d’Afrique des nations, une première participation à la Coupe du monde depuis 2014 et un gain de 15 places au classement mondial de la FIFA. Le bilan de Vladimir Petkovic à la tête de la sélection algérienne est tout à fait respectable. Peu avant le début de la Coupe du monde, la Fédération algérienne de football (FAF) a donc prolongé le contrat de l’entraîneur suisse jusqu’en juillet 2028.

«Sous la direction de Petkovic, l’équipe nationale s’est renouvelée avec succès grâce à sa qualification pour la Coupe du monde 2026. La Fédération algérienne se réjouit de la continuité à la tête de la sélection nationale, synonyme de stabilité et d’ambitions pour les prochains défis sur la scène internationale», a indiqué la FAF dans un communiqué publié dimanche soir.

Petkovic, qui a dirigé l’équipe de Suisse entre 2014 et 2021, est à la tête de la sélection algérienne depuis février 2024. Depuis lors, les «Fennecs» ont disputé 28 matches pour un bilan de 21 victoires et seulement trois défaites. L’Algérie entamera son aventure en Coupe du monde le 17 juin à 3 heures (heure d’Europe centrale) face au tenant du titre, l’Argentine.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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