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A trois semaines du Mondial
Neymar s'est à nouveau blessé

Appelé à disputer la Coupe du monde avec le Brésil lundi, Neymar n'a pas été en mesure de jouer avec Santos Mercredi. Les médias brésiliens évoquent une nouvelle blessure pour le numéro dix.
Publié: il y a 21 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
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Alerte pour Neymar à trois semaines de la Coupe du monde.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Tout juste convoqué pour disputer la Coupe du monde, Neymar est déjà au centre de toutes les inquiétudes au Brésil. Et pour cause: le numéro dix de Santos a été contraint de renoncer à la rencontre de Copa Sudamericana entre son club et San Lorenzo. Selon ESPN, le meneur de jeu, meilleur buteur de l'histoire de la sélection, pourrait être éloigné des terrains pendant les dix prochains jours en raison d'un problème au mollet.

Le rassemblement de l'équipe de Carlo Ancelotti aura lieu le mercredi 27 mai. «Tout ce qui concerne Neymar est complexe, nous devons être très prudents. Je préfère attendre de voir comment les choses évoluent en interne, et je pense que, médicalement parlant, s’il est apte à jouer mardi, il sera disponible car sa blessure est mineure», a tenté de tempérer son entraîneur Cuca après le match nul de son équipe face à la formation argentine (2-2).

Neymar disputera-t-il finalement la Coupe du monde?

Le Brésil disputera deux matches amicaux: le 31 mai face au Panama, puis contre l'Égypte le 7 juin. La Coupe du monde débutera pour Carlo Ancelotti et ses joueurs le 14, face au Maroc. Suivront deux rencontres face à Haïti (20) et l'Écosse (25).

Lundi, Neymar a été convoqué pour disputer sa quatrième Coupe du monde. Et ce alors que le numéro dix de 34 ans n'avait plus été appelé en sélection depuis octobre 2023. Après deux années quasi blanches à Al-Hilal, en Arabie saoudite, Neymar a rejoint Santos en 2025 où, malgré de nombreux pépins physiques, il a joué un rôle clé dans son maintien en première division la saison dernière, avant d'être opéré du même genou gauche fin décembre.

«Physiquement, je me sens très bien», a assuré dimanche Neymar devant la presse après la défaite de son équipe en championnat contre Coritiba (3-0). «J'ai fait le maximum, et ça n'a pas été facile. J'ai travaillé dur, en silence, en souffrant de ce que les gens disaient sur moi.»

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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