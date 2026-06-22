DE
FR

17 (!) buts
Lionel Messi devient seul meilleur buteur du Mondial

Avec un but décisif lundi contre l'Autriche, Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde. Il devance Miroslav Klose et écrit, une nouvelle fois, l'histoire de son sport.
Publié: il y a 12 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
1/2
Lionel Messi écrit l'histoire du Mondial.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'Argentin Lionel Messi a pris seul la tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde en marquant lundi contre l'Autriche son 17e but dans la compétition, d'une reprise du gauche à la 38e minute.

Le capitaine argentin, qui aura 39 ans mercredi, compte désormais un but de plus que l'Allemand Miroslav Klose – dont le record datait de 2014 –, qu'il avait rejoint à la faveur de son triplé la semaine dernière face à l'Algérie (3-0) lors de l'entrée en lice des champions du monde argentins dans le Mondial-2026.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Le Brésilien Ronaldo complète le podium avec 15 buts, suivi de l'Allemand Gerd Müller et du Français Kylian Mbappé (14 buts). Le capitaine des Bleus, qui joue en Amérique du Nord sa troisième Coupe du monde, aura l'occasion de soigner ses statistiques.

28 matches en Coupe du monde

A Arlington, près de Dallas, le génie argentin a ajouté une unité à son compteur personnel d'une frappe enroulée du gauche à la conclusion d'un centre adressé par Facundo Medina, que Thiago Almada a laissé passer entre ses jambes.

Lionel Messi, qui en est à sa sixième Coupe du monde (après 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022), dispute lundi face à l'Autriche son 28e match dans un Mondial, un autre record.

En tout début de match, il a raté un pénalty, accordé aux Argentins après vérification par la VAR. Hors séances de tirs au but, c'est son troisième pénalty manqué en Coupe du monde en sept tentatives, selon le statisticien Opta.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1:0
2
4
6
2
Autriche
Autriche
0:1
2
1
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Argentine
Argentine
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026
      Argentine
      Argentine