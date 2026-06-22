Avec un but décisif lundi contre l'Autriche, Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde. Il devance Miroslav Klose et écrit, une nouvelle fois, l'histoire de son sport.

ATS Agence télégraphique suisse

L'Argentin Lionel Messi a pris seul la tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde en marquant lundi contre l'Autriche son 17e but dans la compétition, d'une reprise du gauche à la 38e minute.

Le capitaine argentin, qui aura 39 ans mercredi, compte désormais un but de plus que l'Allemand Miroslav Klose – dont le record datait de 2014 –, qu'il avait rejoint à la faveur de son triplé la semaine dernière face à l'Algérie (3-0) lors de l'entrée en lice des champions du monde argentins dans le Mondial-2026.

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Le Brésilien Ronaldo complète le podium avec 15 buts, suivi de l'Allemand Gerd Müller et du Français Kylian Mbappé (14 buts). Le capitaine des Bleus, qui joue en Amérique du Nord sa troisième Coupe du monde, aura l'occasion de soigner ses statistiques.

28 matches en Coupe du monde

A Arlington, près de Dallas, le génie argentin a ajouté une unité à son compteur personnel d'une frappe enroulée du gauche à la conclusion d'un centre adressé par Facundo Medina, que Thiago Almada a laissé passer entre ses jambes.

Lionel Messi, qui en est à sa sixième Coupe du monde (après 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022), dispute lundi face à l'Autriche son 28e match dans un Mondial, un autre record.

En tout début de match, il a raté un pénalty, accordé aux Argentins après vérification par la VAR. Hors séances de tirs au but, c'est son troisième pénalty manqué en Coupe du monde en sept tentatives, selon le statisticien Opta.