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Assan Ouédraogo en renfort
La pépite du football allemand manquera la Coupe du monde

Le jeune prodige allemand Lennart Karl (18 ans), touché à la cuisse gauche à l'entraînement vendredi, a dû déclarer forfait pour le Mondial 2026 (11 juin-19 juillet). Il est remplacé par Assan Ouédraogo dans le groupe de l'Allemagne.
Publié: il y a 11 minutes
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Lennart Karl s'est blessé vendredi.
Photo: imago/Uwe Kraft
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ATS Agence télégraphique suisse

«Lenny s'est déchiré un faisceau musculaire aujourd'hui (vendredi) lors du dernier entraînement et est forfait en raison de cette blessure. Bon rétablissement, on pense à toi», a indiqué la Fédération allemande (DFB) sur son compte Instagram.

Révélation de la saison avec le Bayern Munich, Karl s'est rapidement imposé dans la rotation du double champion d'Allemagne en titre, avec une première sélection en mars, et une première titularisation lors du match amical contre la Finlande (4-0) dimanche à Mayence, s'illustrant avec une passe décisive.

Pour pallier son absence, le sélectionneur Julian Nagelsmann a appelé Assan Ouédraogo. Le jeune milieu offensif du RB Leipzig, 20 ans, a connu sa seule sélection avec l'Allemagne en novembre dernier contre la Slovaquie, inscrivant son premier but lors de la victoire 6-0 synonyme de qualification pour cette phase finale.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
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1
Mexique
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Afrique du Sud
Afrique du Sud
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République de Corée
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République Tchèque
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Playoffs
Groupe B
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Canada
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Bosnie-Herzégovine
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Qatar
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Suisse
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Playoffs
Groupe C
Équipe
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Maroc
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Haïti
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Playoffs
Groupe D
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Etats-Unis
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Paraguay
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Australie
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Turquie
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Groupe E
Équipe
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Allemagne
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Curaçao
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Côte d´Ivoire
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Equateur
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Playoffs
Groupe F
Équipe
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Pays-Bas
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Japon
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Suède
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Tunisie
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Groupe G
Équipe
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Egypte
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Iran
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Nouvelle-Zélande
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Groupe H
Équipe
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Cap Vert
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Arabie Saoudite
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Uruguay
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Playoffs
Groupe I
Équipe
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Sénégal
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Norvège
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Groupe J
Équipe
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Algérie
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Autriche
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Jordanie
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Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
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Portugal
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2
République Démocratique du Congo
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Ouzbékistan
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Colombie
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Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
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Angleterre
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Croatie
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Ghana
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Panama
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