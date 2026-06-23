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Après deux heures d'arrêt
Le match entre la France et l'Irak pourra reprendre

La rencontre entre la France et l'Irak a dû être interrompue en raison d'un orage qui traverse la région de Philadelphie. La partie pourra reprendre après un nouvel échauffement, deux heures après son interruption.
Publié: 00:14 heures
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Dernière mise à jour: il y a 59 minutes
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Sous la pluie, les deux équipes doivent repasser par la case échauffement.
Photo: AP Photo/Matt Rourke
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Bastien FellerJournaliste Blick

Le danger d'orage planait sur la rencontre entre la France et l'Irak à Philadelphie, et la rencontre a bien dû être arrêtée. Toutefois pas alors que les 22 acteurs se trouvaient sur le terrain, mais alors qu'ils venaient de rentrer au vestiaire. «La partie doit être arrêtée au moins 30 minutes», est venue confirmer une employée de la FIFA dans les box réservés à la presse.

Le stade a donc été évacué et les plus de 60'000 spectateurs présents au Lincoln Financial Field, dont les tribunes ne sont pratiquement pas couvertes, ont dû trouver un espace pour s'abriter. De leur côté, les joueurs français et irakiens ont dû attendre 15 minutes de plus au vestiaire, avant qu'une prolongation de l'interruption ne soit ordonnée. Pour rappel, le règlement de la FIFA stipule qu'un éclair tombant dans un rayon d’environ 13 kilomètres autour du stade durant les 30 minutes de pause forcée prolonge le délai d'attente de 30 minutes supplémentaires. «La FIFA respectera les protocoles de sécurité mis en place par les autorités locales, et le match reprendra dès que les conditions de sécurité le permettront», explique la Fédération.

La France mène grâce à Kylian Mbappé

A 19h30 à Philadelphie, soit environ 1h45 après la fin de la première période, il a été annoncé que la partie de reprendra à 19h50, après un échauffement de 20 minutes et une attente de deux heures.

Sur le terrain, l'équipe de France mène 1-0 grâce à un but de Kylian Mbappé, intervenu dès la 15e minute de jeu. Pas franchement inquiétés, les joueurs de Didier Deschamps, qui dominent la rencontre, ont été freinés dans leur élan par les premières gouttes de pluie, tombées vers la 30e minute, avant qu'un déluge ne s'abatte aux alentours de la 35e.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
1:0
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
0:1
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
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