Le match entre la France et l'Irak interrompu

La rencontre entre la France et l'Irak a dû être interrompue pour au moins 30 minutes. La faute à un orage qui traverse la région de Philadelphie.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le danger d'orage planait sur la rencontre entre la France et l'Irak à Philadelphie, et la rencontre a bien dû être arrêtée. Toutefois pas alors que les 22 acteurs se trouvaient sur le terrain, mais alors qu'ils venaient de rentrer au vestiaire. «La partie doit être arrêtée au moins 30 minutes», est venue confirmer une employée de la FIFA dans les box réservés à la presse.

Le stade a donc été évacué et les plus de 60'000 spectateurs présents au Lincoln Financial Field, dont les tribunes ne sont pratiquement pas couvertes, ont dû trouver un espace pour s'abriter. De leur côté, les joueurs français et irakiens ont dû attendre 15 minutes de plus au vestiaire, avant qu'une prolongation de l'interruption ne soit ordonnée. Pour rappel, le règlement de la FIFA stipule qu'un éclair tombant dans un rayon d’environ 13 kilomètres autour du stade durant les 30 minutes de pause forcée prolonge le délai d'attente de 30 minutes supplémentaires. «La FIFA respectera les protocoles de sécurité mis en place par les autorités locales, et le match reprendra dès que les conditions de sécurité le permettront», explique la Fédération.

La France mène grâce à Kylian Mbappé

Sur le terrain, l'équipe de France mène 1-0 grâce à un but de Kylian Mbappé, intervenu dès la 15e minute de jeu. Pas franchement inquiétés, les joueurs de Didier Deschamps, qui dominent la rencontre, ont été freinés dans leur élan par les premières gouttes de pluie, tombées vers la 30e minute, avant qu'un déluge ne s'abatte aux alentours de la 35e.