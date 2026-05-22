Convoqué par Ancelotti, il perd connaissance dans son salon

Convoqué par Carlo Ancelotti pour le Mondial 2026, Weverton a perdu connaissance sous le coup de l’émotion. La scène est devenue virale au Brésil.

Blick Sport

L’image a fait le tour du Brésil en quelques heures avant de passer les frontières nationales. Convoqué par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du monde 2026 avec la Seleção, Weverton a littéralement perdu connaissance sous le coup de l’émotion. La scène, captée par une caméra de surveillance installée dans son salon, est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

Sur les images, le gardien de Grêmio apprend sa sélection entouré de sa famille. Tout le monde explose de joie. Lui serre ses proches dans ses bras, avant de s’effondrer lentement du canapé jusqu’au sol. Pendant près d’une minute, personne ne remarque qu’il a perdu connaissance, chacun célébrant encore la nouvelle dans un joyeux chaos.

Sélection surprise

Le portier de 38 ans a finalement repris ses esprits avec un large sourire avant de rejoindre la fête. Avec humour, il a ensuite partagé la vidéo sur ses réseaux sociaux, accompagnée d’un message ironique: «À consommer avec modération».

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Si la réaction a surpris, la convocation de Weverton l’a tout autant. Le 18 mai, Carlo Ancelotti a retenu le vétéran comme troisième gardien derrière Alisson et Ederson. Une sélection inattendue pour celui qui n’a rejoint Grêmio qu’en début d’année après avoir quitté Palmeiras, où il n'avait plus joué depuis octobre à cause d'une blessure à un doigt.

Habitué de la Seleção, le champion olympique 2016 avait déjà participé à la Coupe du monde 2022. Ses performances solides ces derniers mois lui ont permis de retrouver l’équipe nationale après plus d’un an d’absence. Et visiblement, l’émotion était trop forte.