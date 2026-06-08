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«Il va bien»
Christian Eriksen devrait «rapidement» sortir de l'hôpital

Le milieu de terrain danois Christian Eriksen, qui porte un stimulateur cardiaque depuis un malaise en plein match en 2021 et qui s'est de nouveau effondré sur le terrain dimanche, «va bien». Il devrait «rapidement» sortir de l'hôpital, indique sa fédération.
Publié: il y a 58 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 35 minutes
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Christian Eriksen «va bien» indique la Fédération danoise de football.
Photo: IMAGO/Gonzales Photo
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ATS Agence télégraphique suisse

«J'ai parlé avec Christian ce matin (lundi matin), et il va bien. Il est avec sa famille et a bon moral. On s'attend à ce qu'il puisse être rapidement autorisé à sortir et à rentrer chez lui», déclare le médecin de la sélection Morten Boesen cité dans un communiqué de la DBU publié sur les réseaux sociaux.

Aucune information sur la nature du malaise du joueur ni sur son impact sur sa carrière n'a été communiquée. «Nous prenons bien soin des joueurs et du staff et nous restons en contact régulier avec eux», ajoute simplement Boesen.

Deuxième malaise en cinq ans

Agé de 34 ans, le joueur s'est effondré à la 64e minute d'un match amical opposant le Danemark à l'Ukraine. Les soigneurs ont aussitôt accouru auprès de lui et la rencontre, qui se disputait à Odense dans le centre du pays scandinave, a été arrêtée par l'arbitre un quart d'heure plus tard.

Après avoir reçu des soins, le milieu offensif s'est relevé et a quitté le terrain par ses propres moyens, avait précisé le médecin après l'incident. Il a ensuite été transporté au Centre hospitalier universitaire d'Odense.

Ce malaise a ravivé le souvenir du match d'ouverture de l'Euro 2021 à Copenhague lors duquel Christian Eriksen avait été victime d'un arrêt cardiaque. Il s'était ensuite fait implanter un défibrillateur sous-cutané et avait pu reprendre sa carrière début 2022, huit mois après l'accident.

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