Ces stars manqueront la Coupe du monde sur blessure

À quelques jours du coup d’envoi du Mondial, les forfaits s’accumulent dans plusieurs sélections. Le Brésil et le Canada figurent parmi les équipes les plus durement touchées.

Julian Sigrist

Le dernier match de préparation avant la Coupe du monde a laissé des traces au Brésil. Si la Seleção s’est imposée 2-1 face à l’Égypte dans la nuit de samedi à dimanche, elle a perdu Wesley en cours de rencontre. Le latéral droit s’est blessé après seulement 17 minutes de jeu et a quitté la pelouse en larmes.

La fédération brésilienne a annoncé dimanche soir que les examens médicaux avaient révélé une blessure musculaire à la cuisse. Titulaire régulier sous le maillot auriverde, le joueur de l’AS Rome, âgé de 22 ans, ne pourra pas participer au tournoi. Pour pallier cette absence, le sélectionneur Carlo Ancelotti a convoqué le milieu de terrain Ederson, qui rejoindra Manchester United cet été en provenance de l’Atalanta.

Bombito également forfait

Le Canada, adversaire de la Suisse en phase de groupes, doit lui aussi composer avec une absence de taille à l’approche du tournoi. Moise Bombito ne sera pas de la partie. Le patron de la défense canadienne avait déjà manqué la quasi-totalité de la saison en raison d’une fracture du bas de la jambe. Il n’avait effectué son retour que mardi dernier lors du match amical contre l’Ouzbékistan.

Son retour a toutefois tourné court. Touché et visiblement diminué, il avait dû quitter le terrain après une trentaine de minutes. Selon les informations de «TSN», Bombito n’est pas encore suffisamment remis de sa longue blessure pour participer à la Coupe du monde.

Ces derniers jours, deux autres joueurs ont également vu leur rêve mondial s’envoler à l’approche du coup d’envoi. Christoph Baumgartner s’est blessé à la cuisse avant le match de préparation de l’Autriche contre la Tunisie. Il manquera donc le tournoi avec sa sélection. Selon le «Kurier», le joueur de Leipzig pourrait même être éloigné des terrains pendant cinq mois. Lennart Karl est lui aussi contraint de déclarer forfait en raison d’une blessure à la cuisse. Le joueur de 18 ans s’est blessé vendredi dernier à l’entraînement.

De nombreux absents de marque

Les absences de plusieurs autres stars sont connues depuis déjà plusieurs semaines. Le Brésilien Rodrygo, le Néerlandais Xavi Simons et l’Anglais Ben White manqueront tous la compétition en raison d’une rupture des ligaments croisés. Le Français Hugo Ekitiké a été encore plus sévèrement touché. L’attaquant a subi une rupture du tendon d’Achille il y a environ deux mois et ne pourra évidemment pas participer au tournoi.

L’Allemagne devra également se passer de Serge Gnabry. Du côté du Brésil, Eder Militao et Estevao sont eux aussi absents en raison d’une blessure à la cuisse, tandis que l'Espagnol Fermin Lopez souffre d’une fracture d’un métatarse.

Jusqu’ici épargnée par les blessures, l’équipe de Suisse n’a pour l’instant enregistré aucun forfait majeur. En revanche, son adversaire bosnien devra faire sans Haris Tabakovic. Né à Granges, l’attaquant manquera la Coupe du monde en raison d’une fracture de la cheville.