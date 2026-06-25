La malédiction de Rocky Balboa frappe la Coupe du monde

La statue de Rocky Balboa, au sommet des célèbres Rocky Steps de Philadelphie, serait porteuse de malédiction pour les équipes sportives qui l'habillent. Une légende que la Coupe du monde a remise sur le devant de la scène.

Bastien Feller Journaliste Blick

«À tous les Français présents à Philadelphie: on vous invite à la plus grande prudence… Ne mettez surtout pas de maillot ou d'écharpe des Bleus sur la statue de Rocky», écrivait sur ses réseaux sociaux dimanche avant le match de la France face à l'Irak (3-0) l’association officielle des supporters des Bleus, les Irrésistibles Français. La raison? La supposée malédiction qui entoure la statue de Rocky Balboa, personnage de fiction joué par Sylvester Stallone, située au sommet des Rocky Steps.

Ce mardi, sous la pluie, peu de monde se pressait devant la représentation du boxeur fictif américain. Et encore moins des fans de football. Pour mesurer cette légende, il faut donc se tourner vers internet.

Des exemples en cascade

On y apprend qu'une légende locale affirme que vêtir la figure de bronze d'un vêtement de son équipe lui portera malheur. La superstition est née en 2015, lorsque les fans des New York Giants, un club de football américain, avaient habillé la statue de Rocky avant un match contre les Philadelphia Eagles. Leur équipe s’était inclinée 27-7. Les exemples se sont ensuite accumulés. En 2018, les supporters des Patriots avaient revêtu la statue d’un maillot de Tom Brady avant le Super Bowl. Leur équipe s’était alors inclinée face aux Philadelphia Eagles 41-33. Le scénario s’est répété en 2023 lors de la finale de conférence NFC. De quoi entretenir la légende d'une «malédiction de Rocky» que les Philadelphiens prennent très au sérieux.

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Cet été, l'histoire est revenue sur la table avec la tenue de plusieurs rencontres de la Coupe du monde à Philadelphie. Les Rocky Steps voient tour à tour passer les supporters des équipes nationales engagées au Lincoln Financial Field et certains d'entre eux ont tenté de tester la malédiction. Avant le match d'ouverture contre la Côte d'Ivoire à Philadelphie, des supporters équatoriens ont ainsi placé un maillot jaune sur Rocky. Résultat: une défaite 1-0, à l'entrée du temps additionnel. De quoi faire trembler les fans présents à leur tour à «Philly» et amener à des messages de prévention comme celui des Irrésistibles Français.

L'histoire philadelphienne n'est toutefois pas infaillible. Des supporters brésiliens, de passage en Pennsylvanie, ont par exemple tenté de porter la poisse à Lionel Messi après l'avoir vu claquer un triplé lors de son premier match de la compétition. Un maillot de l'Albiceleste, floqué du numéro dix, a ainsi été passé sur les épaules de Rocky. Résultat? Le meilleur joueur de l'histoire a encore marqué deux buts face à l'Autriche ce lundi. La malédiction, elle, n'a sans doute pas encore dit son dernier mot.