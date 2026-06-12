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Le «job de rêve» de deux influenceurs
Ils sont payés 50’000 dollars pour regarder les 104 matches du Mondial

Deux créateurs de contenu ont été choisis parmi plus de 6000 candidats pour suivre les 104 matches de la Coupe du monde 2026 depuis Times Square. A la clé: 50'000 dollars chacun.
Publié: il y a 34 minutes
La mission de ces deux influenceurs américains? Suivre les 104 matches du Mondial et les raconter en direct depuis un cube en verre au cœur de Times Square.
Photo: Instagram @distinctionagency
Blick Sport

Regarder tous les matches de la Coupe du monde et être payé pour le faire. C'est le défi qui attend Austin Franklin et Kevin Akoto. Les deux créateurs de contenu ont été sélectionnés parmi plus de 6000 candidats dans le cadre d'une opération organisée par Fox One et la plateforme de recrutement Indeed.

Durant le tournoi, ils suivront les 104 rencontres de la compétition et partageront leurs analyses, réactions et contenus sur les réseaux sociaux. Pour cette mission peu ordinaire, ils recevront chacun 50'000 dollars (environ 40'000 francs).

Au cœur de Times Square

Les organisateurs prévoyaient initialement de recruter une seule personne, mais l'engouement suscité par l'offre les a finalement poussés à retenir deux candidats.

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Pour mener à bien leur mission, les deux influenceurs seront installés dans un cube en verre au cœur de Times Square, à New York. Entièrement aménagé, cet espace comprend notamment une réplique de la Coupe du monde en Lego, un baby-foot, de nombreuses écharpes aux couleurs des pays participants, plusieurs canapés ainsi que deux téléviseurs. Chaque jour, des centaines de milliers de passants pourront ainsi assister en direct à leurs interventions.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
1
0
1
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
3
Suisse
Suisse
0
0
0
4
Qatar
Qatar
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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