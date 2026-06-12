Regarder tous les matches de la Coupe du monde et être payé pour le faire. C'est le défi qui attend Austin Franklin et Kevin Akoto. Les deux créateurs de contenu ont été sélectionnés parmi plus de 6000 candidats dans le cadre d'une opération organisée par Fox One et la plateforme de recrutement Indeed.
Durant le tournoi, ils suivront les 104 rencontres de la compétition et partageront leurs analyses, réactions et contenus sur les réseaux sociaux. Pour cette mission peu ordinaire, ils recevront chacun 50'000 dollars (environ 40'000 francs).
Au cœur de Times Square
Les organisateurs prévoyaient initialement de recruter une seule personne, mais l'engouement suscité par l'offre les a finalement poussés à retenir deux candidats.
Pour mener à bien leur mission, les deux influenceurs seront installés dans un cube en verre au cœur de Times Square, à New York. Entièrement aménagé, cet espace comprend notamment une réplique de la Coupe du monde en Lego, un baby-foot, de nombreuses écharpes aux couleurs des pays participants, plusieurs canapés ainsi que deux téléviseurs. Chaque jour, des centaines de milliers de passants pourront ainsi assister en direct à leurs interventions.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
1
-2
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
1
0
1
2
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
3
Suisse
0
0
0
4
Qatar
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
0
0
0
2
Maroc
0
0
0
3
Haïti
0
0
0
4
Écosse
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australie
0
0
0
4
Turquie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
0
0
0
3
Suède
0
0
0
4
Tunisie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
0
0
0
2
Egypte
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
0
0
0
2
Sénégal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norvège
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
0
0
0
2
Algérie
0
0
0
3
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0