«La France va probablement nous battre et gagner le tournoi»

Fausse modestie? Bluff? Sincérité? L'interview d'après-match d'Erling Haaland était en tout cas déconcertante du côté de New York. Quelques minutes plus tôt, le Norvégien et sa sélection étaient parvenus à battre le Sénégal, notamment grâce à un doublé de l'attaquant de Manchester City (3-2). Un deuxième succès pour les Vikings synonyme de qualification pour les 16es de finale, eux qui avaient déjà facilement vaincu l'Irak en ouverture de tournoi (4-1).
Cela signifie que la dernière rencontre du groupe, jeudi face à la France, sera déterminante pour la première place du groupe. Une victoire et les Norvégiens termineront premiers de leur groupe I. Un match nul ou une défaite et ce sont les Bleus qui joueront à New York leur 16es de finale.
Sur la Fox et après la rencontre face au Sénégal, Erling Haaland a été interrogé sur l'affrontement à venir avec les Français. «Honnêtement, je m'en fous un peu, a répondu la star de City. On s'est qualifié et c'est incroyable.»
Et le Scandinave a décidé de ne pas en rester là lors de l'interview. «Ils vont probablement nous battre et remporter le tournoi», a-t-il balancé, sourire aux lèvres. Sur le papier, il a raison. Mais nul doute que, au vu des performances des Norvégiens depuis plusieurs mois, il ne va pas falloir les enterrer tout de suite.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
2
-2
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
2
6
4
2
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
2
-6
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
2
3
4
2
Maroc
2
1
4
3
Écosse
2
0
3
4
Haïti
2
-4
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
2
0
3
3
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
2
-3
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
2
-6
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
2
4
4
3
Suède
2
0
3
4
Tunisie
2
-8
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
2
2
4
2
Iran
2
0
2
3
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
2
-4
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
2
5
6
2
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
2
-6
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
2
5
6
2
Autriche
2
0
3
3
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
2
-3
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
1
-2
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
1
1
3
3
Panama
1
-1
0
4
Croatie
1
-2
0