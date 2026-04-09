Enfin une bonne nouvelle pour l'arbitrage suisse! Sandro Schärer, Stéphane De Almeida et Fedayi San s'envoleront cet été pour la Coupe du monde aux Etats-Unis.

Blick Sport

Enfin une bonne nouvelle pour l'arbitrage suisse! Après toutes les polémiques liées au niveau des officiels en Suisse, incarnées week-end après week-end sur les pelouses de Super League par les performances mitigées de Luca Piccolo, Désirée Blanco et de leurs collègues, il y a désormais une raison de se réjouir: la FIFA a décidé d'envoyer trois arbitres helvétiques à la Coupe du monde 2026.

Sandro Schärer fait en effet partie de la liste pour les arbitres centraux, Stéphane De Almeida de celle des assistants, tandis que Fedayi San sera installé au centre VAR. Une belle reconnaissance pour l'arbitrage suisse. Et surtout un coup de projecteur positif bienvenu.

A noter que l’arbitrage suisse sera à nouveau représenté lors d’une Coupe du monde pour la première fois depuis 2010, lorsque Massimo Busacca, ainsi que ses assistants Matthias Arnet et Francesco Buragina, avaient participé au tournoi sud-africain. .