Murat Yakin, sélectionneur de la Nati, fait sensation par son look à la Coupe du monde 2026. Comparé à un méchant de James Bond dans l'émission de James Corden, il répond avec humour en vidéo.

Blick Sport

Murat Yakin fait parler de lui pendant cette Coupe du monde 2026. Et pas seulement pour ses choix tactiques parfois surprenants. À l'internationale, le sélectionneur de la Nati fait le buzz... pour son look et son charisme.

Certains le comparent à un baron de la drogue, d'autres à un personnage de film. Sur le plateau de Fox Sports, dans l'émission de l'animateur et humoriste anglais James Corden, «Muri» a même été comparé à un méchant de James Bond. En réponse, l'ASF a envoyé une vidéo de réaction de la part de son sélectionneur.

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Dans celle-ci, Murat Yakin devient un acteur mystérieux, mais qui dévoile ses intentions. «Nous, les Suisses, ne sommes pas des vilains», adresse-t-il à l'intention de James Corden et de ses invités. Le sélectionneur helvète continue en vantant les mérites de son peuple. Tous les clichés y passent: les montres, le chocolat, les bouquetins, les montagnes.

Avant de conclure: «Ma seule mauvaise intention est de battre les autres pays dans cette Coupe du monde». Une vidéo accueillie par les hourras et les rires de James Corden et son équipe. En espérant que les mauvaises intentions suisses se réalisent face à l'Argentine.