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En réponse à James Corden
Murat Yakin n'est pas un méchant dans James Bond

Murat Yakin, sélectionneur de la Nati, fait sensation par son look à la Coupe du monde 2026. Comparé à un méchant de James Bond dans l'émission de James Corden, il répond avec humour en vidéo.
Publié: il y a 17 minutes
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Le look de Murat Yakin fait parler pendant cette Coupe du monde.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Murat Yakin fait parler de lui pendant cette Coupe du monde 2026. Et pas seulement pour ses choix tactiques parfois surprenants. À l'internationale, le sélectionneur de la Nati fait le buzz... pour son look et son charisme.

Certains le comparent à un baron de la drogue, d'autres à un personnage de film. Sur le plateau de Fox Sports, dans l'émission de l'animateur et humoriste anglais James Corden, «Muri» a même été comparé à un méchant de James Bond. En réponse, l'ASF a envoyé une vidéo de réaction de la part de son sélectionneur.

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Dans celle-ci, Murat Yakin devient un acteur mystérieux, mais qui dévoile ses intentions. «Nous, les Suisses, ne sommes pas des vilains», adresse-t-il à l'intention de James Corden et de ses invités. Le sélectionneur helvète continue en vantant les mérites de son peuple. Tous les clichés y passent: les montres, le chocolat, les bouquetins, les montagnes.

Avant de conclure: «Ma seule mauvaise intention est de battre les autres pays dans cette Coupe du monde». Une vidéo accueillie par les hourras et les rires de James Corden et son équipe. En espérant que les mauvaises intentions suisses se réalisent face à l'Argentine.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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