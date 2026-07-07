L'élimination du Portugal par l'Espagne sera le dernier match en Coupe du monde de Cristiano Ronaldo. Et son ultime sa sélection nationale? Pas sûr, comme il l'a confirmé après coup.

AFP Agence France-Presse

Le meilleur buteur et le plus capé des footballeurs, âgé de 41 ans, est passé devant les journalistes en zone mixte, après l'élimination. Il a confirmé que cette sixième Coupe du monde serait sa dernière, sans annoncer cependant sa fin de carrière internationale.

«C'était ma dernière Coupe du monde, mais pour le reste, j'aurai le temps d'y réfléchir, de ne pas prendre de décisions à chaud», a déclaré le capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo, lundi à propos de son avenir en sélection. «Pour le reste, j'aurai le temps d'y réfléchir, d'être avec ma famille, de ne pas prendre de décisions à chaud et je vais continuer ma vie.»

Record de buts et de capes

L'attaquant aux 146 buts en 233 sélections, deux records mondiaux chez les messieurs, quitte cette scène sans regret. «Le plus grand titre que j'ai gagné en sélection, c'est l'Euro en 2016, qui pour moi a la même dimension qu'une Coupe du monde, sincèrement. C'est pourquoi, je le répète, je pars la conscience tranquille, j'ai donné le meilleur de moi-même et voilà, demain sera un autre jour et la vie continue», a-t-il ajouté.

Ronaldo avait déjà confirmé à plusieurs reprises que cette édition de la Coupe du monde serait la dernière, sans toutefois préciser s'il comptait dire adieu à la sélection après le tournoi nord-américain.

Une demi-finale en 2006

Avec l'équipe du Portugal, l'actuel capitaine compte deux titres en Ligue des nations (2019 et 2025) et surtout un sacre en championnat d'Europe (2016), une compétition dont il est le meilleur buteur de l'histoire avec quatorze réalisations en phase finale. «J'ai remporté trois titres pour le Portugal, avant Cristiano, il n'y avait aucun titre, donc je suis heureux», a-t-il ajouté.

Son meilleur parcours en Coupe du monde a été réalisé en 2006, il y a vingt ans pour sa première participation, avec une demi-finale perdue contre la France de Zinédine Zidane. «Naturellement, je suis triste de sortir de la Coupe du monde comme ça, mais comme je l'ai dit dimanche en conférence de presse, j'ai tout donné et je pars la conscience tranquille. C'est le football, c'est la vie d'un footballeur: parfois on gagne, parfois on perd, et il faut continuer», a ajouté le quintuple Ballon d'or.