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Élimination sans gloire
Cristiano Ronaldo, un dernier mauvais rodéo

Cristiano Ronaldo, phénomène générationnel aux cinq Ballons d'or, a quitté la Coupe du monde sur un dernier échec. Le regard embué et presque isolé de ses coéquipiers, il a livré une prestation sans éclat contre l'Espagne à Dallas.
Publié: il y a 50 minutes
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Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le capitaine vétéran du Portugal est entré en héros et en premier dans l'enceinte texane, où son mythique maillot No 7 s'affichait partout. «Je ne suis pas supporter du Portugal, je suis supporter de Ronaldo», proclamait même l'affiche d'une fan, projetée sur écran géant. Il en est reparti le visage défait et triste, en adressant un petit signe de la main à son fidèle public chéri, avant de se rejoindre le vestiaire d'un pas très lent dans un couloir du stade, abattu, presque seul.

L'élimination en 8e de finale face à l'Espagne (1-0), son deuxième pays où il a écrit ses plus grands succès, a peut-être sonné le glas d'une carrière internationale exceptionnelle, débutée en 2003 et rempli de 146 buts en 233 sélections, deux records mondiaux chez les messieurs.

Devant les journalistes en zone mixte, pourtant, il a préféré temporiser: «La vérité, c'est que c'était ma dernière Coupe du monde mais pour le reste, j'aurai le temps d'y réfléchir, d'être avec ma famille, de ne pas prendre de décisions à chaud et je vais continuer ma vie».

«Naturellement, je suis triste de sortir de la Coupe du monde comme ça, mais comme je l'ai dit hier (dimanche) en conférence de presse, j'ai tout donné - j'ai fait de mon mieux - et je pars la conscience tranquille. C'est le football, c'est la vie d'un footballeur: parfois on gagne, parfois on perd, et il faut continuer», a ajouté l'ancienne gloire du Real Madrid.

«A cause de lui»

L'impression de solitude dégagée par l'ancien artiste du dribble, devenu parfois une statue aux jambes lourdes à la pointe de l'attaque, a pourtant ressemblé à une triste fin. Le sélectionneur Roberto Martinez s'est entêté à le titulariser à chaque rencontre et à le maintenir sur le terrain jusqu'au coup de sifflet final, à une exception près, malgré une influence souvent proche du néant, privant d'autres talents d'émerger.

Sa doublure de l'ombre, Gonçalo Ramos, n'a ainsi eu le droit qu'à une trentaine de minutes de jeu en cinq matches, un énorme gâchis. L'ancien «pistolero» du Paris SG a pourtant prouvé sa valeur en marquant le but vainqueur contre la Croatie (2-1) au tour précédent.

Manque de courage du sélectionneur

«Gonçalo Ramos a joué en huitièmes de finale lors de la dernière Coupe du monde et a inscrit un triplé quand le sélectionneur (ndlr Fernando Santos à l'époque) a eu un peu de courage pour laisser Cristiano Ronaldo sur le banc. Quatre ans ont passé, Ronaldo a quatre ans de plus et regardez ce qui s'est passé. Ils ont sous-performé à cause de lui», a commenté Chris Sutton, ancien international anglais, au micro de BBC Radio 5 Live.

Ronaldo a certes mis trois buts durant le tournoi, mais son doublé contre le faible Ouzbékistan (5-0) et son penalty contre la Croatie ne masquent pas son rendement devenu insuffisant au sein d'un groupe bourré de talent.

L'homme aux cinq Ballons d'or et aux cinq Ligues des champions n'aura finalement que très rarement brillé en Coupe du monde à titre individuel. Sa performance la plus aboutie restera ce triplé réussi durant le premier tour de l'édition 2018, contre l'Espagne (3-3). Huit ans après, la Roja lui a rappelé son âge et l'a rapproché de la sortie.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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