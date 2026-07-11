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Écrans, télévision et buvettes
Le succès du tournoi est absolument colossal

Vues vidéo par milliards, bières par millions, fibre optique à faire quatre fois le tour de la Terre: à l'issue des huitièmes de finale, la FIFA a dévoilé les chiffres de son premier Mondial à 48 équipes. Ils donnent le tournis.
Publié: il y a 37 minutes
Les stades sont pleins.
Photo: FIFA via Getty Images
Blick Sport

Le premier Mondial à 48 équipes n'est pas seulement le plus grand jamais organisé sur le terrain. En coulisses aussi, tout est démesuré. À l'issue des huitièmes de finale, la FIFA a publié un inventaire de statistiques qui donnent le vertige. Petit tour d'horizon.

Des écrans en surchauffe

C'est sans doute le chiffre le plus fou: 20 milliards de vues vidéo, toutes plateformes confondues. Ajoutez à cela 30 milliards d'impressions et 1,7 milliard d'interactions sur les seuls TikTok et YouTube. Dans le monde, 42 millions d'articles et de posts ont été publiés entre le 9 juin et le 7 juillet, et FIFA.com a attiré 187 millions de visiteurs uniques.

Des stades pleins à craquer

Sur place, l'engouement ne faiblit pas. 6,25 millions de spectateurs ont assisté aux matches, remplissant 99,7% des sièges disponibles. C'est à Dallas que la barre des 50 millions de spectateurs cumulés dans l'histoire de la Coupe du Monde a été franchie. Ajoutez à cela 7,7 millions de fans réunis dans les Fans Festivals et 607'350 packages hospitality vendus à des clients de 154 pays.

À la buvette, ça déborde

5 millions de bières et 1,4 million de bouteilles d'eau ont déjà été écoulées. Rien qu'avec les boissons servies dans les espaces hospitality, on remplirait plus de trois piscines olympiques. Côté nourriture, le hot dog cartonne: 420'000 unités vendues, soit, bout à bout, 63 km, l'équivalent de plus de 700 terrains de foot. Et l'article le plus vendu du tournoi? L'écharpe, avec 103'000 exemplaires.

Dans les coulisses, la démesure continue

Pour faire tourner la machine, 161'000 km de fibre optique ont été déployés, de quoi faire quatre fois le tour de la Terre. Les réseaux ont transporté 13 pétaoctets de données, et plus d'un milliard de cyberattaques ont été bloquées. Clin d'œil final: à Rockefeller Plaza, à New York, un trophée LEGO géant a été assemblé avec 1,36 million de briques. Haut de 8,47 mètres, il a nécessité 7'040 heures de travail à 59 personnes.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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