Le sélectionneur national divise l'opinion, ce n'est pas nouveau et ce n'est pas propre à la Suisse. Mais vous, que pensez-vous de Murat Yakin? Faites-le nous savoir!

Blick Sport

Dans tous les pays, le sélectionneur national est une personnalité à part, aussi contestée que le président de la République. Et dans les pays comme la Suisse où la présidence n'est pas un enjeu majeur, il est même probablement la personnalité publique la plus exposée.

Depuis son arrivée à la tête de la Nati, en 2021, Murat Yakin divise l'opinion, bien plus que le terne Vladimir Petkovic, lequel était inconnu du grand public. Le Bâlois, lui, a du charisme, c'est certain, et n'hésite pas à prendre des risques dans son coaching. Régulièrement sous le feu des critiques, il s'en moque et n'hésite pas à prendre des décisions impopulaires comme il l'a fait avant la Coupe du monde en laissant plusieurs jeunes talents (Alvyn Sanches, Joël Monteiro, Zachary Athekame, Sascha Britschgi) à la maison et en sélectionnant des joueurs de devoir comme Christian Fassnacht ou Cédric Itten.

Plusieurs observateurs lui ont aussi reproché son coaching gagnant face à la Bosnie, en estimant que Johan Manzambi aurait dû débuter la rencontre plutôt que rester assis sur le banc durant 72 minutes. Et vous, vous en pensez quoi de Murat Yakin?

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