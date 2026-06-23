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Vous l'aimez bien vous, Murat Yakin?

Le sélectionneur national divise l'opinion, ce n'est pas nouveau et ce n'est pas propre à la Suisse. Mais vous, que pensez-vous de Murat Yakin? Faites-le nous savoir!
Publié: il y a 53 minutes
Murat Yakin vous a-t-il convaincu?
Photo: Toto Marti
Blick Sport

Dans tous les pays, le sélectionneur national est une personnalité à part, aussi contestée que le président de la République. Et dans les pays comme la Suisse où la présidence n'est pas un enjeu majeur, il est même probablement la personnalité publique la plus exposée.

Depuis son arrivée à la tête de la Nati, en 2021, Murat Yakin divise l'opinion, bien plus que le terne Vladimir Petkovic, lequel était inconnu du grand public. Le Bâlois, lui, a du charisme, c'est certain, et n'hésite pas à prendre des risques dans son coaching. Régulièrement sous le feu des critiques, il s'en moque et n'hésite pas à prendre des décisions impopulaires comme il l'a fait avant la Coupe du monde en laissant plusieurs jeunes talents (Alvyn Sanches, Joël Monteiro, Zachary Athekame, Sascha Britschgi) à la maison et en sélectionnant des joueurs de devoir comme Christian Fassnacht ou Cédric Itten.

Plusieurs observateurs lui ont aussi reproché son coaching gagnant face à la Bosnie, en estimant que Johan Manzambi aurait dû débuter la rencontre plutôt que rester assis sur le banc durant 72 minutes. Et vous, vous en pensez quoi de Murat Yakin? 

Le résultat de la veille

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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