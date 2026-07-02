Coupe du monde 2026: la question du jour

Donnez-nous votre avis Suisse ou Algérie, qui voyez-vous gagner? La Suisse défie l'Algérie ce vendredi à 5h, heure suisse! Granit Xhaka et ses coéquipiers vont-ils atteindre les huitièmes de finale? Les Fennecs s'annoncent redoutables.

Blick Sport Algérie ou Suisse? Suisse ou Algérie? À vous de nous le dire. Le résultat de la veille Coupe du monde 2026 – Groupe A Équipe J. DB. PT. 1 Mexique 3 6 9 2 Afrique du Sud 3 -1 4 3 République de Corée 3 -1 3 4 République Tchèque 3 -4 1 Playoffs Groupe B Équipe J. DB. PT. 1 Suisse 3 4 7 2 Canada 3 5 4 3 Bosnie-Herzégovine 3 -1 4 4 Qatar 3 -8 1 Playoffs Groupe C Équipe J. DB. PT. 1 Brésil 3 6 7 2 Maroc 3 3 7 3 Écosse 3 -3 3 4 Haïti 3 -6 0 Playoffs Groupe D Équipe J. DB. PT. 1 Etats-Unis 3 4 6 2 Australie 3 0 4 3 Paraguay 3 -2 4 4 Turquie 3 -2 3 Playoffs Groupe E Équipe J. DB. PT. 1 Allemagne 3 6 6 2 Côte d´Ivoire 3 2 6 3 Equateur 3 0 4 4 Curaçao 3 -8 1 Playoffs Groupe F Équipe J. DB. PT. 1 Pays-Bas 3 6 7 2 Japon 3 4 5 3 Suède 3 0 4 4 Tunisie 3 -10 0 Playoffs Groupe G Équipe J. DB. PT. 1 Belgique 3 4 5 2 Egypte 3 2 5 3 Iran 3 0 3 4 Nouvelle-Zélande 3 -6 1 Playoffs Groupe H Équipe J. DB. PT. 1 Espagne 3 5 7 2 Cap Vert 3 0 3 3 Uruguay 3 -1 2 4 Arabie Saoudite 3 -4 2 Playoffs Groupe I Équipe J. DB. PT. 1 France 3 8 9 2 Norvège 3 1 6 3 Sénégal 3 2 3 4 Irak 3 -11 0 Playoffs Groupe J Équipe J. DB. PT. 1 Argentine 3 7 9 2 Autriche 3 0 4 3 Algérie 3 -2 4 4 Jordanie 3 -5 0 Playoffs Groupe K Équipe J. DB. PT. 1 Colombie 3 3 7 2 Portugal 3 5 5 3 République Démocratique du Congo 3 1 4 4 Ouzbékistan 3 -9 0 Playoffs Groupe L Équipe J. DB. PT. 1 Angleterre 3 4 7 2 Croatie 3 0 6 3 Ghana 3 0 4 4 Panama 3 -4 0 Playoffs

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