Un nul qui sonne comme un échec (1-1). Contre un Qatar à sa portée, la Suisse a multiplié les ratés. Mais quelle est la raison principale qui a fait basculer la rencontre? À vous de voter.

Quelle est la raison de l'échec suisse contre le Qatar?

Quelle est la raison de l'échec suisse contre le Qatar?

Blick Sport

La Suisse a concédé un piteux match nul face au Qatar (1-1) samedi et Blick a cherché plusieurs raisons à cette contre-performance et en a listé au moins six. Toutes ont eu une influence sur le résultat final, à des degrés divers. Selon vous, quelle est la raison principale de ces deux points perdus?

Le résultat de la veille