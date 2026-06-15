DE
FR

Donnez-nous votre avis
Quelle équipe africaine peut aller au bout?

En 2022, le Maroc a réécrit l'histoire en étant la première nation africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du monde. Cette année, une équipe du continent peut-elle aller jusqu'en finale? À vous de voter.
Publié: il y a 39 minutes
Les fans marocains ont assisté à un bon premier match de leur équipe contre le Brésil (1-1).
Photo: IMAGO/ANP
Blick Sport

En 2022 au Qatar, le Maroc a réécrit l'histoire en devenant la première nation africaine à fouler les pelouses d'un dernier carré mondial. Une épopée qui a électrisé tout un continent.

Quatre ans plus tard, à l'heure où la Coupe du monde s'installe pour la première fois sur le sol américain, canadien et mexicain, la question brûle à nouveau: une sélection africaine peut-elle aller encore plus loin, et décrocher enfin une place en finale? Ou mieux! Le continent compte cette fois dix représentants, armés d'une génération de joueurs évoluant dans les plus grands clubs d'Europe. Lequel ira le plus loin? 

Les options

Les Lions de l'Atlas marocains vont poser leur patte sur la compétition
Demi-finalistes en 2022, les Marocains arrivent avec un statut de favoris africains incontestés. Un bloc compact, une défense de fer et un mental de guerrier: le Maroc sait gagner des matches, et il le sait.

Les Requins bleus du Cap-Vert sont prêts à attaquer en sous-marin
Personne ne les attend, et c'est exactement là où ils sont les plus dangereux. Le Cap-Vert a la capacité de surprendre n'importe qui en phase de groupes, puis de continuer à nager sous les radars jusqu'en quarts. Un outsider qui n'a peur de rien.

Les Lions sénégalais de la Terenga vont rugir à la face du monde
Champion d'Afrique en 2022, le Sénégal reste l'une des équipes les plus complètes du continent: disciplinées, solides, difficiles à manœuvrer. Les Lions ont l'expérience de la grande scène et la faim d'en découdre.

Les Pharaons égyptiens vont régner sur la planète
Une fierté historique qui revient sur la scène mondiale avec de grandes ambitions. L'Égypte porte en elle des siècles de civilisation conquérante - et sur un terrain de foot, ça compte aussi. Si les Pharaons trouvent leur rythme, gare à eux. Surtout qu'ils voudront terminer en beauté pour Mohamed Salah.

Les Fennecs algériens vont mordre les chevilles de tout le monde
Championne d'Afrique en 2019, l'Algérie a une culture du combat qui fait mal aux mieux organisés. Avec les Fennecs, pas d'entre-deux: soit ça s'écrase en poules, soit ça va très loin. Une nation tout-ou-rien, et c'est ce qui la rend fascinante.

Les Éléphants ivoiriens vont piétiner (et tromper) leurs adversaires
Victorieuse en 2023, la Côte d'Ivoire arrive en confiance et avec une identité collective retrouvée. Les Éléphants ont la mémoire longue et les défenses adverses vont le sentir passer.

Les Black Stars du Ghana vont illuminer le tournoi de leur classe
Le Ghana a déjà montré en 2010 qu'une équipe africaine pouvait frôler les demi-finales - et la main de Suárez ne se laissera pas oublier de sitôt. Une nation au football élégant et combatif, capable d'illuminer le tournoi ou de s'éteindre trop tôt. Le suspense fait partie de l'identité.

Les Bafana Bafana vont rendre l'Afrique du Sud joyeuse
Pays hôte de la Coupe du monde 2010, l'Afrique du Sud retrouve la compétition avec une sélection ragaillardie et une ferveur nationale intacte. Dans un tournoi à 48 équipes, les surprises sont légion — et les Bafana Bafana ont tout d'une belle histoire en devenir.

Les Léopards du Congo vont prendre tout le monde de vitesse
Une des équipes les plus imprévisibles du plateau africain, capable de sortir de nulle part et de changer un match en quelques secondes. Si le collectif tient dès les poules, attention à la vitesse des Léopards sur les contre-attaques.

Les Aigles de Carthage tunisiens vont voler au-dessus de la mêlée
La Tunisie n'a jamais passé le premier tour d'une Coupe du monde - mais ce groupe a la maturité et l'envie de changer ça. Cette équipe est organisée, rigoureuse et difficile à déstabiliser. Si les Aigles décollent au bon moment, ils ont tout pour créer la sensation.

Le résultat de la veille

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1:0
1
1
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
0:1
1
-1
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus