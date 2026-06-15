En 2022, le Maroc a réécrit l'histoire en étant la première nation africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du monde. Cette année, une équipe du continent peut-elle aller jusqu'en finale? À vous de voter.

Blick Sport

En 2022 au Qatar, le Maroc a réécrit l'histoire en devenant la première nation africaine à fouler les pelouses d'un dernier carré mondial. Une épopée qui a électrisé tout un continent.

Quatre ans plus tard, à l'heure où la Coupe du monde s'installe pour la première fois sur le sol américain, canadien et mexicain, la question brûle à nouveau: une sélection africaine peut-elle aller encore plus loin, et décrocher enfin une place en finale? Ou mieux! Le continent compte cette fois dix représentants, armés d'une génération de joueurs évoluant dans les plus grands clubs d'Europe. Lequel ira le plus loin?

Les options

Les Lions de l'Atlas marocains vont poser leur patte sur la compétition

Demi-finalistes en 2022, les Marocains arrivent avec un statut de favoris africains incontestés. Un bloc compact, une défense de fer et un mental de guerrier: le Maroc sait gagner des matches, et il le sait.

Les Requins bleus du Cap-Vert sont prêts à attaquer en sous-marin

Personne ne les attend, et c'est exactement là où ils sont les plus dangereux. Le Cap-Vert a la capacité de surprendre n'importe qui en phase de groupes, puis de continuer à nager sous les radars jusqu'en quarts. Un outsider qui n'a peur de rien.

Les Lions sénégalais de la Terenga vont rugir à la face du monde

Champion d'Afrique en 2022, le Sénégal reste l'une des équipes les plus complètes du continent: disciplinées, solides, difficiles à manœuvrer. Les Lions ont l'expérience de la grande scène et la faim d'en découdre.

Les Pharaons égyptiens vont régner sur la planète

Une fierté historique qui revient sur la scène mondiale avec de grandes ambitions. L'Égypte porte en elle des siècles de civilisation conquérante - et sur un terrain de foot, ça compte aussi. Si les Pharaons trouvent leur rythme, gare à eux. Surtout qu'ils voudront terminer en beauté pour Mohamed Salah.

Les Fennecs algériens vont mordre les chevilles de tout le monde

Championne d'Afrique en 2019, l'Algérie a une culture du combat qui fait mal aux mieux organisés. Avec les Fennecs, pas d'entre-deux: soit ça s'écrase en poules, soit ça va très loin. Une nation tout-ou-rien, et c'est ce qui la rend fascinante.

Les Éléphants ivoiriens vont piétiner (et tromper) leurs adversaires

Victorieuse en 2023, la Côte d'Ivoire arrive en confiance et avec une identité collective retrouvée. Les Éléphants ont la mémoire longue et les défenses adverses vont le sentir passer.

Les Black Stars du Ghana vont illuminer le tournoi de leur classe

Le Ghana a déjà montré en 2010 qu'une équipe africaine pouvait frôler les demi-finales - et la main de Suárez ne se laissera pas oublier de sitôt. Une nation au football élégant et combatif, capable d'illuminer le tournoi ou de s'éteindre trop tôt. Le suspense fait partie de l'identité.

Les Bafana Bafana vont rendre l'Afrique du Sud joyeuse

Pays hôte de la Coupe du monde 2010, l'Afrique du Sud retrouve la compétition avec une sélection ragaillardie et une ferveur nationale intacte. Dans un tournoi à 48 équipes, les surprises sont légion — et les Bafana Bafana ont tout d'une belle histoire en devenir.

Les Léopards du Congo vont prendre tout le monde de vitesse

Une des équipes les plus imprévisibles du plateau africain, capable de sortir de nulle part et de changer un match en quelques secondes. Si le collectif tient dès les poules, attention à la vitesse des Léopards sur les contre-attaques.

Les Aigles de Carthage tunisiens vont voler au-dessus de la mêlée

La Tunisie n'a jamais passé le premier tour d'une Coupe du monde - mais ce groupe a la maturité et l'envie de changer ça. Cette équipe est organisée, rigoureuse et difficile à déstabiliser. Si les Aigles décollent au bon moment, ils ont tout pour créer la sensation.

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